США знесуть найбільшу сонячну електростанцію: у чому причина

11 років тому у Сполучених Штатах Америки запустили найбільшу концентровану сонячну електростанцію у світі. Однак ухвалено рішення про її знесення.

Мова йде про сонячну станцію Ivanpah на межі штатів Каліфорнія та Невада. Чому її демонтують – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Tech Xplore.

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Чому станцію знесуть?

У 2014 році нова станція Ivanpah вважалася проривом у галузі відновлюваної енергетики, однак зараз її рентабельність падає. Річ у тім, що це не звичайна станція, а сонячно-термальна (інша назва – концентрована сонячна). Вона складається з 350 000 керованих дзеркал, розміром з гаражні двері кожне. Вони відбивають сонячне світло на котли, які розташовані на вершині 140-метрових веж.

Енергія соня нагріває вожу в трубах котлів, що призводить до вироблення пари. Остання ж приводить в дію турбіни, що виробляють електрику.



Станція Ivanpah / Фото Pexels

Запланованих обсягів електроенергії станція так і не могла виробити. Крім того, екологи критикували вплив станції на пустельний регіон. Наприклад, станцію назвали загрозливою для черепах і, кажуть, що проміння від дзеркал спалює птахів.

Станція в Айвенпі була фінансовою авантюрою та екологічною катастрофою. На додаток до загибелі тисяч птахів і черепах, будівництво проєкту знищило незамінне незаймане середовище проживання в пустелі разом із численними рідкісними видами рослин,

– заявила членкиня природоохоронної організації Sierra Club Джулія Доуелл.

На тлі згаданих претензій комунальне підприємство Pacific Gas & Electric повідомило, що домовилося з власниками Ivanpah, включно з NRG Energy, про розірвання контрактів. Коли це буде схвалено регулювальними органами, 2 з 3 блоків зупинять роботу в 2026 році.

Попри критику NRG Energy певні, що проєкт станції був успішних, а основною проблемою виявилося те, що він не може конкурувати з альтернативними технологіями. Тими ж панелями на дахах. До цього, на думку компанії, призвів стрімкий розвиток галузі, який не дозволяє більше станції Ivanpah бути конкурентною на ринку.