Речь идет о солнечной станции Ivanpah на границе штатов Калифорния и Невада. Почему ее демонтируют – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Tech Xplore.

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Почему станцию снесут?

В 2014 году новая станция Ivanpah считалась прорывом в области возобновляемой энергетики, однако сейчас ее рентабельность падает. Дело в том, что это не обычная станция, а солнечно-термальная (другое название – концентрированная солнечная). Она состоит из 350 000 управляемых зеркал, размером с гаражные двери каждое. Они отражают солнечный свет на котлы, которые расположены на вершине 140-метровых башен.

Энергия солнца нагревает вожу в трубах котлов, что приводит к выработке пара. Последний же приводит в действие турбины, производящие электричество.



Станция Ivanpah / Фото Pexels

Запланированных объемов электроэнергии станция так и не могла выработать. Кроме того, экологи критиковали влияние станции на пустынный регион. Например, станцию назвали угрожающей для черепах и, говорят, что лучи от зеркал сжигают птиц.

Станция в Айвенпи была финансовой авантюрой и экологической катастрофой. В дополнение к гибели тысяч птиц и черепах, строительство проекта уничтожило незаменимую нетронутую среду обитания в пустыне вместе с многочисленными редкими видами растений,

– заявила член природоохранной организации Sierra Club Джулия Доуэлл.

На фоне упомянутых претензий коммунальное предприятие Pacific Gas & Electric сообщило, что договорилось с владельцами Ivanpah, включая NRG Energy, о расторжении контрактов. Когда это будет одобрено регулирующими органами, 2 из 3 блоков остановят работу в 2026 году.

Несмотря на критику NRG Energy определенные, что проект станции был успешных, а основной проблемой оказалось то, что он не может конкурировать с альтернативными технологиями. Теми же панелями на крышах. К этому, по мнению компании, привело стремительное развитие отрасли, который не позволяет больше станции Ivanpah быть конкурентной на рынке.