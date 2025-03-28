Відомий футбольний клуб в Німеччині "перетворить" свою арену на сонячну станцію

У 2025 році в Німеччині планують завершити спорудження першого даху стадіону з сонячних панелей. Цей унікальний проєкт вважають доволі перспективним.

Покрити сонячними панелями планують стадіон футбольної команди Борусія Дортмунд. Що відомо про цей проєкт – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

Цікаво Електростанція, що працює на етанолі: що відомо про проєкт, який реалізують у Бразилії

Якими будуть масштаби проєкту

З 11 000 сонячних панелей сконструюють дах для арени Signal Iduna Park. Сумарна потужність такої електростанції становитиме 4,2 мегавата. Реалізовують проєкт енергетична компанія RWE та китайський виробник фотоелектричних модулів Ja Solar.

У Борусії кажуть, що такий проєкт є важливим кроком до екологічно свідомого функціонування клубу. Будівництво планують завершити уже до кінця літа цього року. За задумом, панелі не тільки мають виробляти електрику, але й гармонійно вписатися в дизайн стадіону.



На стадіоні тривають роботи з установлення панелей / Фото RWE

За підрахунками така електростанція генеруватиме до 4 мегават-годин електроенергії щороку, чого вистачить для роботи прожекторів та іншої підсвітки під час 1 000 матчів.

Клуб планує використовувати всю електрику для власних потреб, що сприятиме зменшенню викидів вуглекислого газу на 1 800 тонн на рік.