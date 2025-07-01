Випорожнення, бруд та трупи: як виглядали та як пахли вулиці Стародавнього Риму

Різні історичні періоди викликають у нас різні асоціації, проте багато з них не мають нічого спільного з реальністю. Наприклад, Стародавній Рим би точно здивував сучасників.

На вулиці стояв дуже неприємний запах – суміш запаху нечистот та трупів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Phys.org.

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Чим пахло на вулицях Стародавнього Риму?

Люди схильні романтизувати історичні періоди, які залишились у далекому минулому, проте вчені оперують фактами. Вони припускають, що Рим у стародавні часи був дуже брудним містом.

Тоді не було нормальної каналізаційної системи, багато людей просто не хотіли робити її через страх гризунів, тому по всьому місту були стічні ями, а каналізація була схожа на зливний сток.

Крім цього, на вулицях було багато тварин. Їх залучали до роботи на млинах, адже було потрібне борошно. Вони також залишали випорожнення просто на вулицях. Усе це в поєднанні і створювало "карту запахів" Стародавнього Риму.



Запахи Стародавнього Риму були дуже специфічними / Фото Pexels

Тоді люди ще не встигли зрозуміти, як поводитись із тілами померлих, тому не знали, що робити із тілами. Поховання могли дозволити собі далеко не всі, тому іноді тіла залишали просто на вулицях. Таке видовище було звичним для тогочасного Риму.

Гігієна не була обов'язковою та відрізнялась специфічністю. Уже були рецепти мила та інших потрібних речей, проте вони були не такими, як ми звикли. Найпопулярнішим таким засобом була ароматизована олія, яка просто мала перебити неприємний запах брудного тіла.

Відтак можна зрозуміти, що запах Стародавнього Риму був далеко не із приємних. Скоріше за все, він би викликав огиду у сучасників.

До слова, археологи виявили понад 160 кісток співочих дроздів у вигрібній ямі давньої закусочної в Поллентії, що свідчить про їхнє широке споживання робітничим класом. Птахів, ймовірно, ловили взимку, обробляли грудні кістки для швидкого приготування і смажили цілими на сковороді – метод, який досі використовують у середземноморських кухнях.