Чому Суми мають саме таку назву та з чим вона пов'язана

В Україні є дуже багато різних міст, які мають цікаві назви. Зокрема, серед них місто Суми, адже його назва часто викликає питання.

Місто Суми могло отримати свою назву через кілька способів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Публічну бібліотеку Сум.

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Чому Суми мають саме таку назву?

Варто почати із того, що дослідники заперечують варіант походження назви від слова "сум". Натомість вони пропонують кілька інших версій. Одна із них полягає у тому, що назва походить від назви річки Сума.

Місто фактично розташоване на березі цієї ріки і отримало назву від неї. До слова, спершу місто називали дещо інакше – Суміним городом, однак з часом назва трансформувалась, тож місто почали називати просто Сумами.



Існує кілька версій походження назви міста Суми / Фото Сумська міська рада

Також є версія, яка сягає козацьких часів. За легендою, козаки знайшли три сумки із грошима і на тому місці почали зводити фортецю. згодом навколо неї розрослося місто.

Походження назви міста Суми є дуже цікавою темою. До слова, вважається, що місто було засновано у 1652 році, тобто воно вже є дуже старим.

До речі, цікавою є історії походжень назв і деяких об'єктів в Сумах. Наприклад, Покровська площа у Сумах отримала свою назву від церкви, яка була зруйнована у 1932 році. Історичну назву площі повернули у 2009 році після кількох голосувань.