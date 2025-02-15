Що читають, слухають і дивляться Світоліна та Стаховський: поради від українських зірок тенісу

Професійна кар'єра тенісистів вкрай напружена, оскільки іноді доводиться проводити матчі щодня. Через це спортсмени мають вкрай мало часу не тільки на відновлення, але й хобі.

Попри складний графік, такі легенди українського тенісу як Еліна Світоліна та Сергій Стаховський, все одно знаходять час на улюблені справи, пише 24 Канал.

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Світоліна та Стаховський взяли участь у бліцопитуванні

Світоліна та Стаховський, який у 2022 році завершив кар'єру тенісиста, взяли участь у бліцопитуванні. Зіркам українського спорту потрібно було назвати улюблені фільми, треки та книги.

З першим завдання Еліна Світоліна впоратися не змогла та не назвала улюблені фільми.



Сергій Стаховський / Фото Getty Images

Натомість у трійку найкращих, за версією Стаховського, увійшли два українські фільми.

Зокрема, це "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча та "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова. Також тенісист виділив "Гладіатора 2" Рідлі Скотта.

Щодо музичних уподобань, то 30-річна Світоліна назвала пісню "Як Ніколи" у виконанні "Океан Ельзи". Стаховський також зупинив свій вибір на українському гурті, назвавши "Жадан і собаки".

Бліцопитування Світоліної та Стаховського: дивіться відео

Що стосується книг, то Світоліна розповіла, що наразі читає "Браму Європи" Сергія Плохія.

У цій книзі розповідається про історію українських земель упродовж двох з половиною тисячоліть – від скіфів до нашого часу, висвітлено процеси, що вплинули на розвиток і становлення держави.

Натомість Сергій Стаховський, який після повномасштабного вторгнення Росії став на захист України, зупинив свій вибір на військових книгах. Серед таких книг він виділив, як зібрати та розібрати автомат АК-47.