Несмотря на сложный график, такие легенды украинского тенниса как Элина Свитолина и Сергей Стаховский, все равно находят время на любимые дела, пишет 24 Канал.

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Свитолина и Стаховский приняли участие в блиц-опросе

Свитолина и Стаховский, который в 2022 году завершил карьеру теннисиста, приняли участие в блиц-опросе. Звездам украинского спорта нужно было назвать любимые фильмы, треки и книги.

С первым заданием Элина Свитолина справиться не смогла и не назвала любимые фильмы.



Сергей Стаховский / Фото Getty Images

Зато в тройку лучших, по версии Стаховского, вошли два украинских фильма.

В частности, это "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича и "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова. Также теннисист выделил "Гладиатора 2" Ридли Скотта.

Что касается музыкальных предпочтений, то 30-летняя Свитолина назвала песню "Как Никогда" в исполнении "Океан Эльзы". Стаховский также остановил свой выбор на украинской группе, назвав "Жадан и собаки".

Блиц-опрос Свитолиной и Стаховского: смотрите видео

Что касается книг, то Свитолина рассказала, что сейчас читает "Браму Европы" Сергея Плохия.

В этой книге рассказывается об истории украинских земель на протяжении двух с половиной тысячелетий – от скифов до нашего времени, освещены процессы, повлиявшие на развитие и становление государства.

Зато Сергей Стаховский, который после полномасштабного вторжения России стал на защиту Украины, остановил свой выбор на военных книгах. Среди таких книг он выделил, как собрать и разобрать автомат АК-47.