Святославу Вакарчуку – 50: 3 маловідомі пісні "Океану Ельзи", які варто додати у плейлист

14 травня 50-річний ювілей святкує Святослав Вакарчук – співак, продюсер, автор пісень, колишній народний депутат Верховної ради та фронтмен гурту "Океан Ельзи". Уже понад 30 років він займається музикою.

Святослав Вакарчук та гурт "Океан Ельзи" відомі безсмертними хітами "Без бою", "На небі", "Вставай", "911" тощо. До дня народження співака 24 Канал підготував добірку з трьох маловідомих хітів гурту "Океану Ельзи", які варто додати у плейлист фанатам гурту.

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Маловідомі хіти "Океану Ельзи"

За час існування гурт випустив 11 студійних альбомів. Першим був альбом "Там, де нас нема" у 1998 році. Там, зокрема, з'явилася одна з перших англомовних композицій "Океану Ельзи".

"Океан Ельзи" – Long Time Ago: дивіться відео

У 2000 році гурт випустив альбом "Янанебібув", більшість пісень з якого стали культовими хітами і мають мільйони прослуховувань. Однак не заслужено мало уваги отримала пісня "Фіалки", котра звучить як справжній музичний бойовик.

"Океан Ельзи" – "Фіалки": дивіться відео

У 2007 році вийшов шостий альбом "Океану Ельзи" – "Міра". Одна з балад з цього альбому, а саме "Пташка" отримала мало уваги і гурт рідко виконує її на концертах, хоча за чуттєвістю пісня не поступається іншим відомим хітам.

"Океан Ельзи" – "Пташка": дивіться відео

Гурт досі випускає пісні, котрі стають хітами. Наприклад, минулої зими "Океан Ельзи" презентував пісню "Як ніколи", котра стала хітом у TikTok, а на YouTube кліп зібрав понад 4,5 мільйона переглядів.