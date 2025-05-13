Напередодні півфіналу Кайл Алессандро дав ексклюзивне інтерв'ю 24 Каналу. Співак зокрема розповів, що дивився український національний відбір на конкурс і поділився, за кого уболівав.

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За кого вболівав на відборі представник Норвегії

Кайл Алессандро не байдужий до України, адже звідси родом його мачуха. Ба більше, він знає кілька українських слів, які регулярно використовує. Співак зізнався, що цього року дивився український національний відбір на Євробачення.

Кайл Алесандро розповів, що вболівав за двох учасників. Перші – гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray, які перемогли і представлятимуть нашу країну в Базелі. Однак у норвежця був ще один фаворит – співачка Fiїnka з піснею "Культура".

Fiїnka – "Культура": дивіться відео

Також норвезький представник оцінив пісні, котрі представляли Україну в 2016 та 2024 роках. А особливо – "Стефанію", з якою Kalush Orchestra перемогли у 2022 році.

Цю пісню я найбільше разів прослухав з-поміж інших того року. Мені дуже подобається поєднання, культура, сопілка. Подобається те, що Україна демонструє світові,

– поділився Кайл Алессандро.

У першому півфіналі Кайл Алессандро виступить під номером 8. Український гурт Ziferblat виступатиме під номером 5.