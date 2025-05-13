Такі все ще є: які країни Європи ніколи не брали участь у Євробаченні

Щороку десятки країн Європи і не тільки беруть участь у пісенному конкурсі Євробачення. Проте у Європі є 3 країни, які ніколи не брали участь у конкурсі.

І причини на те у кожної з країн абсолютно різні. Дві з них виявляли інтерес до конкурсу і тільки одна ніколи не мала наміру брати участь у Євробаченні. Більше про це розповість 24 Канал.

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Косово

Югославія свого часу брала участь у Євробаченні, а зголом на конкурсі дебютували усі країни, котрі здобули незалежність після її розпаду. Останні кілька років на конкурс намагається потрапити і частково визнана країна Косово. Її незалежність не визнає Сербія, від якої відокремилася країна і ще кілька країн Європи.

Через це суспільний мовник Косово отримав тільки асоційоване членство в Європейсьцій мовній спілці, котра є організатором конкурсу. Для участі потрібне повноцінне членство або запрошення від організаторів, якого, з огляду на становище Косова, не буде. Повноцінне членство можливе лиш за умови повного визнання незалежності Косова. Але країна транслює конкурс.

Цікаво, що найкращий результат для Албанії на конкурсі принесла саме косово-албанська співачка Рона Нішліу, котра посіла 5-те місце у 2012 році.

Рона Нішліу – Suus: дивіться відео

Ліхтенштейн

Князівство Ліхтенштейн неодноразово намагалося дебютувати на Євробаченні. У 1976 році на заваді цьому стала відсутність власного суспільного мовнення. У 2008 році в країні таки з'явився свій канал, який став частиною ЄМС, проте мовнику не вдалося знайти фінансування для участі в конкурсі, тому дебют щороку відкладають.

Ватикан

"Радіо Ватикану" є частиною Європейської мовної спілки, що дає право найменшій країні виступати на Євробаченні. Звісно ж, Святий Престол ніколи не виявляв інтерес до участі в конкурсі і взагалі участь Ватикану на Євробаченні у майбутньому майже неможлива.