И причины на то у каждой из стран совершенно разные. Две из них проявляли интерес к конкурсу и только одна никогда не намеревалась участвовать в Евровидении. Больше об этом расскажет 24 Канал.

Интересно Представители Литвы на Евровидении 2025 назвали 3 любимые украинские песни

Косово

Югославия в свое время участвовала в Евровидении, а впоследствии на конкурсе дебютировали все страны, получившие независимость после ее распада. Последние несколько лет на конкурс пытается попасть и частично признанная страна Косово. Ее независимость не признает Сербия, от которой отделилась страна и еще несколько стран Европы.

Поэтому общественный вещатель Косово получил только ассоциированное членство в Европейсьций вещательном союзе, который является организатором конкурса. Для участия требуется полноценное членство или приглашение от организаторов, которого, учитывая положение Косово, не будет. Полноценное членство возможно лишь при условии полного признания независимости Косово. Но страна транслирует конкурс.

Интересно, что лучший результат для Албании на конкурсе принесла именно косово-албанская певица Рона Нишлиу, которая заняла 5-е место в 2012 году.

Рона Нишлиу – Suus: смотрите видео

Лихтенштейн

Княжество Лихтенштейн неоднократно пыталось дебютировать на Евровидении. В 1976 году этому помешало отсутствие собственного общественного вещания. В 2008 году в стране таки появился свой канал, который стал частью ЕМС, однако вещателю не удалось найти финансирование для участия в конкурсе, поэтому дебют ежегодно откладывают.

Ватикан

"Радио Ватикана" является частью Европейского вещательного союза, что дает право самой маленькой стране выступать на Евровидении. Конечно же, Святой Престол никогда не проявлял интерес к участию в конкурсе и вообще участие Ватикана на Евровидении в будущем почти невозможно.