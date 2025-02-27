Таксі для жінок: Bolt запустили нову функцію, яка вже доступна

Компанія, яка надає послуги таксі, запускає нову категорію послуг. Відтепер жінки зможуть користуватись цим видом транспорту ще безпечніше.

Сервіс Bolt запроваджує нову категорію поїздок під назвою Women for Women, яка дозволить жінкам викликати таксі, за кермом якого буде водійка. Про це пише 24 Канал із посиланням на пресслужбу.

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Що це за послугу

Це рішення спрямоване на підвищення рівня безпеки та комфорту як для пасажирок, так і для самих водійок.

У компанії пояснюють, що ця функція створена для жінок, які почуваються спокійніше, подорожуючи саме з водійками. Вартість поїздок у цій категорії залишиться такою ж, як і в інших категоріях сервісу, а для того, щоб скористатися послугою, користувачкам потрібно буде пройти швидку верифікацію.



Компанія запустила нову категорію послуг / Фото Bolt

Наразі нова опція доступна лише у Києві, але представники Bolt зазначають, що планують поширити її на інші міста України. Компанія впевнена, що запуск цієї категорії зробить користування таксі ще комфортнішим і сприятиме підвищенню довіри до сервісу з боку жінок, які прагнуть почуватися безпечніше під час поїздок.