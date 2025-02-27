Сервис Bolt вводит новую категорию поездок под названием Women for Women, которая позволит женщинам вызвать такси, за рулем которого будет водитель. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на прессслужбу.

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Что это за услугу

Это решение направлено на повышение уровня безопасности и комфорта как для пассажирок, так и для самих водительниц.

В компании объясняют, что эта функция создана для женщин, которые чувствуют себя спокойнее, путешествуя именно с шоферами. Стоимость поездок в этой категории останется такой же, как и в других категориях сервиса, а для того, чтобы воспользоваться услугой, пользователям нужно будет пройти скорую верификацию.



Компания запустила новую категорию услуг.

Теперь новая опция доступна только в Киеве, но представители Bolt отмечают, планируют распространить ее на другие города Украины. Компания уверена, что запуск этой категории сделает пользование такси еще более комфортным и будет способствовать повышению доверия к сервису со стороны женщин., стремящихся чувствовать себя безопаснее во время поездок.