Денді, (не)лудоман і фотомодель: 3 маловідомі факти про Шевченка, про які не кажуть у школі

Тарас Шевченко – великий український поет, талановитий художник та пророк для українського народу. Проте, на жаль, часто образи таких видатних постатей у нас заведено "забронзовувати" та ідеалізувати. Хоча будь-який митець в першу чергу є людиною.

І людиною був Тарас Шевченко – зі своїми перевагами та недоліками. То ж сьогодні 24 Канал розкаже 3 факти про великого Кобзаря, про які часто не розповідають у школах.

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Шевченко був справжнім денді

Після викупу з кріпацтва Тарас Шевченко почав, як то кажуть, жити життя на повну. Він ше шкодував грошей на дороге вбрання та аксесуари, відвідував богемні вечірки і був частиною петербурзької еліти.

Звісно, з часом надмірне захоплення дорогими речима зникало, проте відчуття стилю залишалося з ним.

Іноді Шевченко був настільки екстравагантним, що на вулицях його впізнавали за одним тільки одягом.

Любив азартні ігри

Тарас Григорович полюбляв азартні ігри і навіть грав на гроші, через що існує міф, що він нібито був лудоманом, хоча, насправді, це зовсім не так.

Його Сучасники, зокрема Іван Сошенко, свідчили, що Шевченко дійсно любив грати в карти, проте зазвичай грав з друзями на невеликі суми радше для розваги. Тобто про лудоманію не йдеться узагалі.

Шевченкознавці кажуть, що після викупу з кріпацтва у Шевченка був не тривалий період молодечого запалу, коли він дозволяв собі гулянки, багато зартних ігор та алкоголю.

Був фотомоделлю

У часи Шевченка фотоапарати тільки-но з'явилися і мати такий апарат – було справжньою розкішшю. Існують легенди, що і в самого Кобзаря в останні роки життя з'явився такий пристрій, проте жодного фото, яке би зробив Шевченко не збереглося і немає доказів, що вони були.

Але збереглися знімки Шевченка, зроблені фактично першими фотографами в Російській імперії. Загалом Шевченко позував для фото щонайменше 11 разів і це був складніший процес, ніж зараз, коли зображення можна зробити миттєво.



Тарас Шевченко / Фото 1859 року

Саме на фото Шевченко постає в усім відомому образі в кожусі та шапці.