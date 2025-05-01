"За раз міг з'їсти аж 100 штук": якими були улюблені страви й напої Шевченка

Український письменник і художник Тарас Шевченко мав неабиякий апетит і любов до смачної їжі. Також його часто можна було помітити у ресторанах, адже заробляв хороші гроші на портретах.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на старшого наукового співробітника екскурсійного відділу Національного музею Тараса Шевченка в Києві Катерину Барановську в етері "Сніданку з 1+1".

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Якими були улюблені страви Шевченка

За словами Барановської, у своїх записах Тарас Шевченко згадував кав'яр, ікру, устриці, курчат, естонську ковбасу, ростбіф, холодну телятину, сало, домашню ковбасу та чимало інших страв.

Дослідниця розповіла, що найулюбленішою стравою Кобзаря був борщ, але приготований особливим способом.

Борщ був або затертий пшоном і затовчений старим салом, або сушеними карасями,

– зазначає вона.

Тарас Шевченко / Фото Wikipedia

До речі, у рибі Шевченко також добре розумівся.

"Щука, судак, міцно приправлені перцем, тарань. І ось у листі до свого троюрідного брата Варфоломія Шевченка, Тарас просив надіслати йому на весілля з Ликерою сушених карасів кілька десятків та запеченого дніпровського ляща", – ділиться Барановська.

Також Шевченку дуже полюбляв ковбаси, але не німецькі, завжди просив надсилати йому українські.

Обожнював вареники, особливо з сиром, та так, що інколи вони аж вперед очима в нього стояли. А на засланні в Казахстані призвичаюся до пельменів. За раз міг з'їсти аж 100 штук,

– йдеться у сюжеті.

Барановська пригадала кумедний епізод, який трапився через надмірну любов Шевченка до пельменів.

"Одного разу Шевченко завітав до дружини коменданта Новопетровської фортеці Агати Ускової. Агата ліпила ці пельмені, зайшов Шевченко і вона запитала його, скільки на вашу душу зробити. Він відповів 100. Вона пожартувала, ну не вже ви з'їсте 100 пельменів. І справді вони зліпили 100 пельменів, окремо для Шевченка. Там навіть жартома додали в деякі перцю, якихось ще таких сюрпризиків. Але Шевченко з'їв, не мигнувши оком", – розповіла науковиця.

Шевченко міг з'їсти 100 пельмені за раз / Фото Elle

Водночас овочі також входили до раціону Кобзаря.

"Полюбляв цибулю, часник, огірочки, як і свіжі, так і солоні, а найбільше любив молоду редьку", – додає Барановська.

Які напої любив пити Шевченко

Як розповідають дослідники, під час навчання в художній академії Шевченко був завзятим кавоманом – кава допомагала йому тримати себе в тонусі. Однак більше за каву Кобзар любив чорний чай, який обов'язково мав бути з лимоном.

Такий напій як чай Шевченко вже оцінив, бувши на засланні. Бо там були проблеми з хорошою якісною водою і якраз чаєм з лимоном він рятувався від спраги. А іноді Шевченко для профілактики якихось захворювань додавав чай і ром. Його друзі навіть жартували, що Шевченко пив не чай з ромом, а ром з чаєм,

– розповіла дослідниця.

Шевченко серед приятелів / Фото Wikipedia

Крім того, саме чай Шевченко брав із собою на пікнік. До нього він завжди брав фрукти. Найбільше письменник любив сливи й кавуни.