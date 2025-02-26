Вчені відкрили найбільше у світі термальне озеро: воно може стати джерелом енергії

У світі шукають альтернативні джерела енергії, які були б екологічними. Зокрема, вчені знайшли найбільше геотермальне озеро.

Чеські вчені зробили сенсаційне відкриття на півдні Албанії – вони виявили найбільше у світі підземне термальне озеро, яке отримало назву "Нейрон". Про це пише 24 Канал із посиланням на radio.cz.

Дивіться також Вчені розробили нову сонячну панель, яка може виробляти більше енергії

Унікальне відкриття в албанських печерах

Досліджуючи систему печер у регіоні Вромонер, науковці натрапили на величезну прірву глибиною понад 100 метрів, яку назвали "Атмос". Саме на її дні розташоване термальне озеро вражаючих розмірів: 138 метрів у довжину, 42 метри в ширину та 345 метрів у окружності. Його об’єм сягає 8335 квадратних метрів гарячої мінеральної води, насиченої сірководнем.



Вчені виявили підземне озеро / Фото Nadační fond Neuron

При контакті з повітрям сірководень окислюється, утворюючи сірчану кислоту, яка поступово розчиняє вапнякову породу, перетворюючи її на м’який гіпс.

Дослідники вважають, що це відкриття може допомогти краще зрозуміти підземну гідрологію, оскільки походження та зв’язок цих термальних вод із поверхнею досі залишаються загадкою.