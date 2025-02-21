Дослідники з Токійського університету створили першу сонячну панель із використанням діоксиду титану (TiO₂) і селену (Se), яка здатна виробляти значно більше електроенергії, ніж традиційні кремнієві аналоги. Про це пише 24 Канал із посиланням на портал Unión Rayo.

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Титан дорого коштує

Завдяки точному контролю взаємодії між титаном і селеном вдалося суттєво підвищити ефективність перетворення енергії. Вважається, що такі панелі можуть бути в 1000 разів потужнішими за кремнієві.

Попри унікальні властивості титану, такі як міцність і стійкість до корозії, його висока собівартість обмежує широке застосування в енергетиці. Одним із головних завдань дослідників є пошук нових методів здешевлення виробництва цього металу.

Ітрій як спосіб здешевлення титану

Щоб зробити титан доступнішим, вчені запропонували очищати його за допомогою ітрію – рідкісного металу, що використовується у світлодіодних екранах і надпровідниках.



Робити такі панелі із титану дорого / Фото Pexels

Цей підхід дозволяє скоротити витрати та зробити титан більш практичним для сонячних панелей, оскільки традиційні методи очищення передбачають високу температуру та дорогі хімічні процеси.

Перешкоди для масового використання

Попри перспективність нової технології, ітрій залишає мікроскопічні домішки в очищеному титані, що може знижувати його довговічність.