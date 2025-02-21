Исследователи из Токийского университета создали первую солнечную панель с использованием диоксида титана (TiO₂) и селена (Se), которая способна производить значительно больше электроэнергии, чем традиционные кремниевые аналоги. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на портал Unión Rayo.

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Титан дорого стоит

Благодаря точному контролю взаимодействия между титаном и селеном удалось существенно повысить эффективность преобразования энергии. Считается, что такие панели могут быть в 1000 раз мощнее кремниевых.

Несмотря на уникальные свойства титана, такие как прочность и устойчивость к коррозии, его высокая себестоимость ограничивает широкое применение в энергетике. Одной из главных задач исследователей является поиск новых методов удешевления производства этого металла.

Иттрий как способ удешевления титана

Чтобы сделать титан более доступным, ученые предложили очищать его с помощью иттрия – редкого металла, используемого в светодиодных экранах и сверхпроводниках.



Делать такие панели из титана дорого / Фото Pexels

Этот подход позволяет сократить расходы и сделать титан более практичным для солнечных панелей, поскольку традиционные методы очистки предусматривают высокую температуру и дорогие химические процессы.

Препятствия для массового использования

Несмотря на перспективность новой технологии, иттрий оставляет микроскопические примеси в очищенном титане, что может снижать его долговечность.