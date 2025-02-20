Исследователи из Шеффилдского университета в сотрудничестве с компанией Power Roll разработали инновационную конструкцию солнечных панелей, которая исключает использование дефицитных и дорогих редкоземельных материалов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт.

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Легкость и универсальность новых панелей

Вместо традиционной сэндвич-структуры из нескольких слоев, новые солнечные ячейки имеют все электрические контакты на задней стороне. Это значительно упрощает и удешевляет производство.

Новые солнечные элементы изготавливаются методом тиснения крошечных канавок в пластиковой пленке, которые затем заполняют перовскитным материалом. Они не требуют редких материалов, таких как индий, что делает их более доступными.



Создали более дешевую солнечную батарею / Фото Pexels

Такая технология позволяет создавать сверхлегкие солнечные пленки, которые можно размещать не только на крышах, но и на любых других поверхностях, что не выдержали бы вес обычных солнечных панелей.

Перспективы использования и преимущества

Новая технология может ускорить распространение солнечной энергетики, особенно в развивающихся странах,, благодаря ее низкой стоимости.

Главное преимущество этих гибких пленок в том, что их можно просто приклеить к любой поверхности. В Великобритании толстые солнечные панели могут создавать опасность для хрупких крыш, которые не рассчитаны на большую нагрузку. А благодаря этой легкой солнечной технологии вы можете разместить ее где угодно,

– отметил профессор Дэвид Лидзей из Шеффилдского университета.

Тестирование и дальнейшие исследования

Для проверки структуры новых солнечных элементов использовали нанозондовый микроскоп с жестким рентгеновским излучением в Diamond Light Source (Оксфордшир).

Детальные снимки помогли выявить возможные дефекты, пустоты и границы между кристаллами в полупроводниковом материале, что позволит усовершенствовать технологию в будущем.