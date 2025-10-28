Про що нова пісня Тейлор Свіфт, яка розірвала мережу і до чого тут Гамлет
У жовтня відбувся реліз 12-го студійного альбому популярної американської виконавиці Тейлор Свіфт під назвою The Life of a Showgirl. Одним із найпопулярніших хітів стала пісня The Fate of Ophelia.
Кліп на пісню зібрав понад 87 мільйонів переглядів за 3 тижні. Про що пісня, яка розриває чарти і тренди Tik Tok – розповість 24 Канал.
Про що співає Тейлор Свіфт у новій пісні?
Назва пісні The Fate of Ophelia у перекладі на українську звучить як "Доля Офелії". Прем'єра кліпу на пісню відбулася 6 жовтня 2025 року на офіційному каналі Тейлор Свіфт.
Переклад пісні з'явився на порталі Genius. Це пісня від імені дівчини, котра довгий час чекала на свого коханого, будучи замкненою у вежі. І саме поява судженого урятувала її від трагічної долі Офелії. Приспів пісні звучить так:
Увесь цей час я сиділа в башті одна
А ти відточував свої сили й плани
Тепер я бачу все
Пізньої ночі ти викопав мене з могили
І врятував моє серце від долі Офелії
Будь справжнім на землі, у морі й небі
Присягни своїм рукам, своїй команді, своїй атмосфері
Мені байдуже, де ти в біса був, тепер ти мій
Це буде безсонна ніч, про яку ти мріяв
Доля Офелії.
То хто ж така Офелія? Це героїня п'єси "Гамлет" Вільяма Шекспіра. Офелія була коханою головного героя, однак їхні стосунки складно назвати здоровими. Ба більше, Гамлет убиває її батька, через що Офелія сходить з розуму. Наприкінці п'єси Офелія помирає, проте Шекспір так і не дав відповіді, чи це було самогубство через пережите, чи трагічний випадок. Тому вже кілька століть смерть Офелії є предметом дискусії серед літературознавців.
Пісня Тейлор Свіфт заполонила Tik Tok
The Fate of Ophelia стала хітом у Tik Tok. Користувачі мережі намагаються повторити танець співачки з кліпу і такі ролики збирають мільйони переглядів та сотні тисяч уподобань. Між іншим, під цей трек уже з'явилося понад пів мільйона відео.
А як щодо значення інших хітів?
Тейлор Свіфт вирішила надихатися літературою, а Леді Гага – історією. Про це свідчить її вересневий реліз The Dead Dance.
Основою пісні стали реальні історичні події – так звана "танцювальна чума" 1518 року, котра вирувала у Страсбурзі.
Люди танцювали буквально до повного виснаження, яке призводило до смерті.