Про що нова пісня Тейлор Свіфт, яка розірвала мережу і до чого тут Гамлет

У жовтня відбувся реліз 12-го студійного альбому популярної американської виконавиці Тейлор Свіфт під назвою The Life of a Showgirl. Одним із найпопулярніших хітів стала пісня The Fate of Ophelia.

Кліп на пісню зібрав понад 87 мільйонів переглядів за 3 тижні. Про що пісня, яка розриває чарти і тренди Tik Tok – розповість 24 Канал.

Цікаво Таємничий чоловік біля Лувру в день пограбування: хто він і чому його фото підірвало інтернет

Про що співає Тейлор Свіфт у новій пісні?

Назва пісні The Fate of Ophelia у перекладі на українську звучить як "Доля Офелії". Прем'єра кліпу на пісню відбулася 6 жовтня 2025 року на офіційному каналі Тейлор Свіфт.

Тейлор Свіфт – The Fate of Ophelia: дивіться відео

Переклад пісні з'явився на порталі Genius. Це пісня від імені дівчини, котра довгий час чекала на свого коханого, будучи замкненою у вежі. І саме поява судженого урятувала її від трагічної долі Офелії. Приспів пісні звучить так:

Увесь цей час я сиділа в башті одна

А ти відточував свої сили й плани

Тепер я бачу все

Пізньої ночі ти викопав мене з могили

І врятував моє серце від долі Офелії

Будь справжнім на землі, у морі й небі

Присягни своїм рукам, своїй команді, своїй атмосфері

Мені байдуже, де ти в біса був, тепер ти мій

Це буде безсонна ніч, про яку ти мріяв

Доля Офелії.

То хто ж така Офелія? Це героїня п'єси "Гамлет" Вільяма Шекспіра. Офелія була коханою головного героя, однак їхні стосунки складно назвати здоровими. Ба більше, Гамлет убиває її батька, через що Офелія сходить з розуму. Наприкінці п'єси Офелія помирає, проте Шекспір так і не дав відповіді, чи це було самогубство через пережите, чи трагічний випадок. Тому вже кілька століть смерть Офелії є предметом дискусії серед літературознавців.

Пісня Тейлор Свіфт заполонила Tik Tok

The Fate of Ophelia стала хітом у Tik Tok. Користувачі мережі намагаються повторити танець співачки з кліпу і такі ролики збирають мільйони переглядів та сотні тисяч уподобань. Між іншим, під цей трек уже з'явилося понад пів мільйона відео.

Люди намагаються відтворити танець з кліпу: дивіться відео

А хтось просто насолоджується треком: дивіться відео

Уже з'явилися і неабиякі ремікси: дивіться відео

А як щодо значення інших хітів?