Ці треки мають бути у вашому плейлисті: які пісні можна почути у фільмі "Ти – космос"
- Фільм "Ти – космос" включає хіти "Намалюй мені ніч" Любові Чайковської та "Незрівнянний світ краси" Назарія Яремчука.
- Саундтрек також містить французьку пісню Voyage, Voyage, а також твори Миколи Гнатюка, Діани Петриненко, Жана-Жака Руссо, Ілана Пустопецького і Річарда Штрауса.
Прем'єра фільму "Ти – космос" здійснила справжній фурор, але неабиякого шарму фільму додають і саундтреки. Зокрема його доповнили хіти української естради.
Тому якщо ви шукали плейлист з піснями з фільму, то ви його знайшли. Які треки є у фільмі "Ти – космос" – розповість 24 Канал з посиланням на ForeFilms.
Цікаво Ці два прийоми роблять їх хітами: чому нам подобаються іноземні пісні, хоч ми не розуміємо слів
Які пісні є у фільмі "Ти – космос"?
У стрічці є 3 знакові хіти і два з них – українські. Перша пісня – хіт, написаний легендарним Мирославом Скориком. Ця пісня стала надзвичайно популярною у виконанні Любові Чайковської. Звісно ж, мова йде про пісню "Намалюй мені ніч".
Любов Чайковська – "Намалюй мені ніч": дивіться відео
Другий хіт – не менш популярна пісня Назарія Яремчука, яка ще більше уваги отримала минулого року після виходу документального фільму про життя співака. Мова йде про пісню "Незрівнянний світ краси".
Назарій Яремчук – "Незрівнянний світ краси": дивіться відео
І третя знакова пісня у стрічці – французька. Що не дивно, адже фільм з'явився також за підтримки бельгійської студії Stenola Productions. Одним із саундтреків фільму стала легендарна пісня Voyage, Voyage.
Desireless – Voyage, Voyage: дивіться відео
Також у фільмі можна почути пісню "Поділля" Миколи Гнатюка.
Микола Гнатюк – "Поділля": дивіться відео
І ще один шедевр у виконанні Діани Петриненко – "Кохання моє".
Діана Петриненко – "Кохання моє": дивіться відео
Також у фільмі є твори Жана-Жака Руссо, Ілана Пустопецького і Річарда Штрауса.
Що треба знати про фільм "Ти – космос"?
"Ти – космос" став однією з найочікуваніших українських прем'єр року. У центрі сюжету – український далекобійник Андрій. Він дещо відлюдкуватий і вже два роки прямує на космічному вантажному судні до чорної діри. Він має скинути в діру контейнери з ядерними відходами.
Однак через раптовий вибух Землі Андрій залишається єдиною людиною у Всесвіті. Так здається, поки не з'ясовується, що лаборантка космічної станції Катрін вижила і вийшла на контакт. Вони вирішують летіти на зустріч один одному і врятувати те, що залишилося.
Фільм здійснив фурор в українському прокаті та отримав схвальні відгуки від критиків і глядачів.