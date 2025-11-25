Ці треки мають бути у вашому плейлисті: які пісні можна почути у фільмі "Ти – космос"

Прем'єра фільму "Ти – космос" здійснила справжній фурор, але неабиякого шарму фільму додають і саундтреки. Зокрема його доповнили хіти української естради.

Тому якщо ви шукали плейлист з піснями з фільму, то ви його знайшли. Які треки є у фільмі "Ти – космос" – розповість 24 Канал з посиланням на ForeFilms.

Які пісні є у фільмі "Ти – космос"?

У стрічці є 3 знакові хіти і два з них – українські. Перша пісня – хіт, написаний легендарним Мирославом Скориком. Ця пісня стала надзвичайно популярною у виконанні Любові Чайковської. Звісно ж, мова йде про пісню "Намалюй мені ніч".

Другий хіт – не менш популярна пісня Назарія Яремчука, яка ще більше уваги отримала минулого року після виходу документального фільму про життя співака. Мова йде про пісню "Незрівнянний світ краси".

І третя знакова пісня у стрічці – французька. Що не дивно, адже фільм з'явився також за підтримки бельгійської студії Stenola Productions. Одним із саундтреків фільму стала легендарна пісня Voyage, Voyage.

Також у фільмі можна почути пісню "Поділля" Миколи Гнатюка.

І ще один шедевр у виконанні Діани Петриненко – "Кохання моє".

Також у фільмі є твори Жана-Жака Руссо, Ілана Пустопецького і Річарда Штрауса.

Що треба знати про фільм "Ти – космос"?