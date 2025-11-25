Эти треки должны быть в вашем плейлисте: какие песни можно услышать в фильме "Ты –космос"

Премьера фильма "Ты –космос" произвела настоящий фурор, но большого шарма фильму добавляют и саундтреки. В частности его дополнили хиты украинской эстрады.

Поэтому если вы искали плейлист с песнями из фильма, то вы его нашли. Какие треки есть в фильме "Ты – космос" – расскажет 24 Канал со ссылкой на ForeFilms.

Какие песни есть в фильме "Ты – космос"?

В ленте есть 3 знаковых хита и два из них – украинские. Первая песня – хит, написанный легендарным Мирославом Скориком. Эта песня стала чрезвычайно популярной в исполнении Любови Чайковской. Конечно же, речь идет о песне "Нарисуй мне ночь".

Любовь Чайковская – "Нарисуй мне ночь": смотрите видео

Второй хит – не менее популярная песня Назария Яремчука, которая еще больше внимания получила в прошлом году после выхода документального фильма о жизни певца. Речь идет о песне "Несравненный мир красоты".

Назарий Яремчук – "Незрівнянний світ краси": смотрите видео

И третья знаковая песня в ленте – французская. Что неудивительно, ведь фильм появился также при поддержке бельгийской студии Stenola Productions. Одним из саундтреков фильма стала легендарная песня Voyage, Voyage.

Desireless – Voyage, Voyage: смотрите видео

Также в фильме можно услышать песню "Подолье" Николая Гнатюка.

Николай Гнатюк – "Подолье": смотрите видео

И еще один шедевр в исполнении Дианы Петриненко – "Кохання моє".

Диана Петриненко – "Кохання моє": смотрите видео

Также в фильме есть произведения Жана-Жака Руссо, Илана Пустопецкого и Ричарда Штрауса.

Что надо знать о фильме "Ты – космос"?