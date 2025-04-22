Названо популярні TikTok-тренди, через які вас можуть затримати в аеропорту
- Експертка з подорожей Дон Морвуд застерігає, що зйомка TikTok-трендів в аеропортах може призвести до проблем, таких як штрафи або допит поліцією.
- Порушення конфіденційності інших людей або перешкода роботі персоналу можуть призвести до затримання, видалення відео або навіть заборони на візити до певних зон.
TikTok переповнений туристичними порадами та трендами, які мандрівники намагаються повторити. Деякі з них дійсно можуть стати в пригоді, однак чимало таких порад здатні зашкодити як самим туристам, так і людям навколо.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.
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Що радить експертка з подорожей
Деякі TikTok-тренди можуть обернутися неприємностями прямо в аеропорту. Експертка з подорожей Дон Морвуд із компанії Cheap Deals Away застерігає, що є шість, на перший погляд, локацій в аеропортах, які насправді краще обходити стороною. Інакше турист ризикує отримати штраф або навіть потрапити на допит до поліції.
"Якщо ви хочете відтворити популярне відео з аеропорту для своїх підписників, вам варто двічі подумати", – зазначила Морвуд.
Де не радять знімати TikTok-тренди в аеропорту
- Контроль безпеки
Останнім часом у TikTok став популярним тренд, коли пасажири, проходячи перевірку на безпеку, естетично розкладати вміст ручної поклажі в кошиках перед проходженням сканера.
Предмети ідеально впорядковані, а все витримано в одному стилі – для гарного кадру. Проте така поведінка може викликати підозру у служби безпеки та затримання для допиту. Також цими діями ви можете викликати роздратування в інших пасажирів, адже затримаєте чергу.
- Паспортний контроль
Запис відео у зоні паспортного контролю – серйозне порушення. Це може бути розцінено як спроба збору конфіденційної інформації.
Прикордонники можуть видалити ваші кадри, конфіскувати ваш телефон або затримати вас для допиту. У цих зонах зазвичай є знаки, що забороняють зйомку або фотозйомку, тому у вас немає виправдання для запису,
– попередила Морвуд.
Не варто знімати відео під час проходження паспортного контролю / Фото Unsplash
- VIP-зали очікування
Показ свого доступу до VIP-залів – улюблений контент багатьох тревел-блогерів. Але сьогодні деякі зали запровадили повну заборону на зйомку – знімаючи інших гостей у цих залах, блогери порушують їхню конфіденційність. Порушників можуть вигнати із залу або навіть внести до "чорного списку".
- Зона видачі багажу
Хоча відео в очікуванні валізи може здатися нешкідливим, саме тут найчастіше трапляються крадіжки.
Публікація відео, що демонструє ваш дорогий багаж або дорожнє спорядження, може зробити вас легкою здобиччю,
– попередила експертка.
- Виходи на посадку
Один із найпопулярніших кадрів у TikTok серед мандрівників – проходження через виходи на посадку. Однак така зйомка здатна затримати посадку або завадити роботі персоналу.
У деяких авіакомпаній є особливі правила, що забороняють запис своїх співробітників або операцій, і їхнє порушення може призвести до відмови в посадці або подачі офіційної скарги на вас,
– пояснила Морвуд.
Експертка не радить знімати вихід на посадку / Фото Unsplash
- Duty-free магазини
Знімати в магазинах безмитної торгівлі багатьом видається привабливою ідеєю, але це може викликати підозру, особливо якщо ви просто переставляєте товари, не маючи наміру купувати.
У такому разі співробітники служби безпеки можуть зробити зауваження якщо ви продовжите знімати, вам навіть можуть заборонити відвідувати магазин.
Нагадаємо, що нещодавно у TikTok став популярним танцювальний тренд під пісню Grupo Frontera, Fuerza Regida – ME JALO. До його виконання приєдналися навіть літні пари.