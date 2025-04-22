Названо популярні TikTok-тренди, через які вас можуть затримати в аеропорту

TikTok переповнений туристичними порадами та трендами, які мандрівники намагаються повторити. Деякі з них дійсно можуть стати в пригоді, однак чимало таких порад здатні зашкодити як самим туристам, так і людям навколо.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.

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Що радить експертка з подорожей

Деякі TikTok-тренди можуть обернутися неприємностями прямо в аеропорту. Експертка з подорожей Дон Морвуд із компанії Cheap Deals Away застерігає, що є шість, на перший погляд, локацій в аеропортах, які насправді краще обходити стороною. Інакше турист ризикує отримати штраф або навіть потрапити на допит до поліції.

"Якщо ви хочете відтворити популярне відео з аеропорту для своїх підписників, вам варто двічі подумати", – зазначила Морвуд.

Де не радять знімати TikTok-тренди в аеропорту

Контроль безпеки

Останнім часом у TikTok став популярним тренд, коли пасажири, проходячи перевірку на безпеку, естетично розкладати вміст ручної поклажі в кошиках перед проходженням сканера.

Предмети ідеально впорядковані, а все витримано в одному стилі – для гарного кадру. Проте така поведінка може викликати підозру у служби безпеки та затримання для допиту. Також цими діями ви можете викликати роздратування в інших пасажирів, адже затримаєте чергу.

Паспортний контроль

Запис відео у зоні паспортного контролю – серйозне порушення. Це може бути розцінено як спроба збору конфіденційної інформації.

Прикордонники можуть видалити ваші кадри, конфіскувати ваш телефон або затримати вас для допиту. У цих зонах зазвичай є знаки, що забороняють зйомку або фотозйомку, тому у вас немає виправдання для запису,

– попередила Морвуд.

Не варто знімати відео під час проходження паспортного контролю / Фото Unsplash

VIP-зали очікування

Показ свого доступу до VIP-залів – улюблений контент багатьох тревел-блогерів. Але сьогодні деякі зали запровадили повну заборону на зйомку – знімаючи інших гостей у цих залах, блогери порушують їхню конфіденційність. Порушників можуть вигнати із залу або навіть внести до "чорного списку".

Зона видачі багажу

Хоча відео в очікуванні валізи може здатися нешкідливим, саме тут найчастіше трапляються крадіжки.

Публікація відео, що демонструє ваш дорогий багаж або дорожнє спорядження, може зробити вас легкою здобиччю,

– попередила експертка.

Виходи на посадку

Один із найпопулярніших кадрів у TikTok серед мандрівників – проходження через виходи на посадку. Однак така зйомка здатна затримати посадку або завадити роботі персоналу.

У деяких авіакомпаній є особливі правила, що забороняють запис своїх співробітників або операцій, і їхнє порушення може призвести до відмови в посадці або подачі офіційної скарги на вас,

– пояснила Морвуд.

Експертка не радить знімати вихід на посадку / Фото Unsplash

Duty-free магазини

Знімати в магазинах безмитної торгівлі багатьом видається привабливою ідеєю, але це може викликати підозру, особливо якщо ви просто переставляєте товари, не маючи наміру купувати.

У такому разі співробітники служби безпеки можуть зробити зауваження якщо ви продовжите знімати, вам навіть можуть заборонити відвідувати магазин.

Нагадаємо, що нещодавно у TikTok став популярним танцювальний тренд під пісню Grupo Frontera, Fuerza Regida – ME JALO. До його виконання приєдналися навіть літні пари.