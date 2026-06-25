Маска з рогами, вусатий шолом та перший протигаз: найдивніші армійські убори у світі

Сучасні військові каски мало схожі на попередні армійські головні убори, які використовували у різні епохи. Відтак це могли бути шоломи з рогами, або ж маски-протигази, які взагалі не були практичними, а деякі з них ще й важили багато.

Які неординарні головні армійські убори вдягали військові у різні часи та чому багато з них були непрактичними, розповіли у підбірці український виробник військового спорядження Ukrarmor.

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Від шолома з рогами до "вусатого" головного убору

Шолом Генріха VIII

Цей головний убір імператор Римської імперії Максиміліан I подарував молодому королю Генріху. Втім, називали його насправді рогатим шолом, бо він буквально був із рогами.

Виготовлено його було між 1511 та 1514 роками. Убір виготовили так, щоб він закривав усю голову, а ще він мав виступаючі очі та зубасту гримасу. Призначений такий шолом для демонстрації на турнірних парадах.



Вигляд рогатого шолому Генріха VIII / Фото Geni

Smoke Hood

Британці називали цю маску першим протигазом, а винайдена вона була у 1915 році. Річ у тім, що під час Першої світової війни лікарі прагнули вдосконалити респіратор "Чорна вуаль", який використовували перед Smoke Hood.

Історія згадує, що першим, хто це зробив, був лікар з Ньюфаундленду, полковник доктор Клуні Макферсон. Він створив маску з тканини, яка поглинала хімічні речовини.



Індійські солдати одягнули Smoke Hood / Фото з колекції Гірдвуд, що зберігається Британською бібліотекою

"Вусатий" шолом

Це різновид шолому, який носили приблизно у 1520 році. Йдеться, найімовірніше, про гротескний турнірний шолом епохи Ренесансу. Їх часто використовували на парадах, карнавалах та турнірах.



Шолом для вусачів / Скриншот зображення з Ukrarmor

Czapka

Це польсько-уланський головний убір для кавалерії. Назва походить від слова, що означає шапка. Найбільш відомим є саме чотирикутний убір (призначений був для легкої кавалерії).



"Чапка" офіцера 3-го уланського полку / Фото Mathiasrex Maciej Szczepańczyk

Каска WWI

Убір, котрий носили солдати у Першій світовій війні. Важив він доволі багато і був схожий більше на лицарські обладунки, зокрема солдат міг прикрити навіть обличчя.



Вигляд каски, яку носили під час Першої світової війни / Скриншот зображення Ukrarmor