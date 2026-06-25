Какие необычные головные уборы носили военные в разные эпохи и почему многие из них были непрактичными, рассказал в этой подборке украинский производитель военного снаряжения Ukrarmor.

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От шлема с рогами до "усатого" головного убора

Шлем Генриха VIII

Этот головной убор император Римской империи Максимилиан I подарил молодому королю Генриху. Впрочем, на самом деле его называли рогатым шлемом, потому что он буквально был с рогами.

Изготовлен он был между 1511 и 1514 годами. Головной убор изготовили так, чтобы он закрывал всю голову, а ещё у него были выпуклые глаза и зубастая гримаса. Предназначался такой шлем для демонстрации на турнирных парадах.



Вид рогатого шлема Генриха VIII / Фото Geni

Smoke Hood

Британцы называли эту маску первым противогазом, а изобретена она была в 1915 году. Дело в том, что во время Первой мировой войны врачи стремились усовершенствовать респиратор "Черная вуаль", который использовался до появления Smoke Hood.

История гласит, что первым, кто это сделал, был врач из Ньюфаундленда, полковник доктор Клуни Макферсон. Он создал маску из ткани, поглощавшей химические вещества.



Индийские солдаты в Smoke Hood / Фото из коллекции Гирдвуда, хранящейся в Британской библиотеке

"Усатый" шлем

Это разновидность шлема, который носили примерно в 1520 году. Речь идет, скорее всего, о гротескном турнирном шлеме эпохи Ренессанса. Их часто использовали на парадах, карнавалах и турнирах.



Шлем для усачей / Скриншот изображения с сайта Ukrarmor

Czapka

Это польско-уланский головной убор для кавалерии. Название происходит от слова, означающего шапку. Наиболее известен именно четырёхугольный убор (предназначенный для лёгкой кавалерии).



"Чапка" офицера 3-го уланского полка / Фото Mathiasrex Maciej Szczepańczyk

Каска Первой мировой войны

Головной убор, который носили солдаты во время Первой мировой войны. Он весил довольно много и больше походил на рыцарские доспехи, в частности, солдат мог прикрыть им даже лицо.



Вид каски, которую носили во время Первой мировой войны / Скриншот изображения Ukrarmor