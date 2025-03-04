Українці найбільше слухають Моргенштерна і Abracadabra: шокуючий рейтинг музичних вподобань
- У топах музичних чартів серед українців присутні як місцеві, так і російські виконавці, зокрема MORGENSHTERN.
- Lady Gaga з піснею Abracadabra залишається популярною на сервісах Spotify, YouTube Music та Apple Music.
На початку березня хіт Abracadabra у виконанні Lady Gaga залишається у топі музичних трендів серед українців. Однак поряд з Lady Gaga та іншими виконавцями у топі музичних чартів серед українців – російські виконавці.
Що ж слухають українці у перший тиждень березня на сервісах Spotify, YouTube Music та Apple Music проаналізував 24 Канал.
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Яку музику слухають українці в березні
Топ-100 композицій на YouTube Music очолює український співак з піснею "Врубай". Хіт Abracadabra зберігає другу сходинку, а на третю сходинку піднялася Тоня Матвієнко з піснею "Кульбаби".
На жаль, у п'ятірку найбільш прослуховуваних пісень серед користувачів YouTube Music в Україні входить російський виконавець Моргенштерн з піснею "Повод".
Топ-10 пісень у YouTube Music
- "Врубай" – Parfeniuk
- Abracadabra – Lady Gaga
- "Кульбаби" – Тоня Матвієнко
- "Барабани" – Артем Пивоваров Klavdia Petrivna
- "ПОВОД" – MORGENSHTERN
- "Твоя" – Alena Omargalieva
- Bam Bam – Misha Miller і Alex Velea
- "Акація" – Chico, Qatoshi і paashee
- "Нагадай" – Domiy
- APT. – ROSÉ і Bruno Mars
На сервісі Apple Music перше місце утримує Lady Gaga з піснею Abracadabra. У трійці найпопулярніших також пісня Світлани Лободи "Інстинкт" і "Ау ау" у виконанні прекрасного дуету Адам і Саша Нова.
У списку найпопопулярніших пісень серед користувачів Apple Music в Україні теж не обійшлося без Моргенштерна. У топ-10 відразу дві пісні росіянина.
Також популярною є пісня "не расслабляйся" казахстанського репера Скриптоніта.
Топ-10 пісень у YouTube Music / Скриншот
Топ-10 пісень в Apple Music
- Abracadabra – Lady Gaga
- "Інстинкт" – Світлана Лобода
- "Ау ау" – Саша Нова, Адам
- "Врубай" – Parfeniuk
- "ПОВОД" – MORGENSHTERN
- "не расслабляйся" – Скриптоніт
- "Дом" – MORGENSHTERN
- The Weeknd, Anitta – Sao Paulo
- "Кульбаби" – Тоня Матвієнко
- Bad Dreams – Teddy Swims
Топ-10 пісень в Apple Music / Скриншот
Найбільш жахаючий вигляд має рейтинг найпопулярніших композицій на Spotify. Користувачі цього сервісу в Україні найбільше слухають Моргенштерна. У топ-5 відразу чотири пісні росіянина.
Топ-10 пісень на Spotify
- "ПОВОД" – MORGENSHTERN
- "Дом" – MORGENSHTERN
- Abracadabra – Lady Gaga
- "Пустой вокзал" – MORGENSHTERN
- "Красный флаг" – MORGENSHTERN
- Paris Love – Fortuna 812
- "Врубай" – Parfeniuk
- "Кульбаби" – Тоня Матвієнко
- Die With A Smile – Lady Gaga, Bruno Mars
- "мило материшься" – volhey