Троя могла бути Атлантидою, а троянського коня не існувало: 5 фактів про легендарне місто

Троя – місто, яке живе на межі між легендою та історією. Багато хто знає про нього завдяки Гомеровій "Іліаді" та образу троянського коня, але реальні факти про це стародавнє поселення не менш захопливі за вигадані сюжети.

Та навіть сьогодні навколо міста залишається чимало загадок, зокрема, чи існував Троянський кінь насправді. 24 Канал зібрав 5 маловідомих фактів про Трою, які відкривають її з неочікуваного боку.

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Від легенди до реальності

Упродовж століть вважалося, що Троя – лише вигадане місто з грецьких міфів. Проте у 1870 році німецький археолог Генріх Шліман розпочав розкопки в селищі Гіссарлик на території сучасної Туреччини та натрапив на сліди стародавньої цивілізації.

Прокопавши понад 15 метрів углиб, він виявив справжні скарби. Як з’ясувалося згодом, він знайшов руїни міста, яке існувало ще задовго до Троянської війни. Тобто легендарна Троя була збудована на залишках ще давнішого поселення.

Руїни Трої / Фото Pexels

Чому Трою та Атлантиду вважають одним містом

У 1992 році дослідник Еберхард Цангер припустив, що Троя і Атлантида можуть бути одним і тим самим містом. Свою теорію він базував на схожості описів у стародавніх джерелах. Але наукового визнання ця гіпотеза так і не здобула.

Що не так із Троянським конем

Попри популярність історії про дерев’яного коня, який допоміг грекам здобути перемогу, археологи не мають жодних доказів його існування. У самій "Іліаді" Гомера про коня взагалі не згадується – вперше він з’являється в "Одіссеї", а найдетальніший опис – у "Енеїді" Вергілія, написаній через понад тисячу років.

Існують гіпотези, що під "конем" малися на увазі бойові тарани або кораблі, або ж це був суто поетичний символ.

Троянського коня могло не існувати / Фото Pexels

Чи була насправді Троянська війна

Історики довгий час сперечалися, чи була Троянська війна реальним конфліктом, чи просто літературним образом. Археологічні розкопки в районі Гіссарлика виявили залишки укріплень і сліди воєн, що свідчить: якась війна там дійсно відбулася – і, цілком ймовірно, саме та, про яку писав Гомер.

Невідомо, чи була насправді Троянська війна / Фото з відкритих джерел

Де розташована Троя

Троя, яку також називали Іліоном, розташовувалася в Малій Азії поблизу протоки Дарданелли. Вона мала ключове значення для морської торгівлі між Егейським, Мармуровим і Чорним морями. Троя займала панівне становище над протокою і це дозволило місту стати ключовим центром торгівлі між Сходом і Заходом в епоху бронзи.

До слова, історики припускають, що Гомер – збірний образ кількох поетів. Крім того, науковці припускають, що античний поет насправді був зрячим, а не сліпим, як заведено вважати.