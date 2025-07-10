Не Роксоланою єдиною: яка ще українка добилася вершини в Османській імперії

Історія Роксолани відома багатьом – її життєвий шлях викликає неабияке захоплення, адже вона змогла досягти висот попри те, що її продали на невільничому ринку. Проте це єдина українка, яка стала правителькою Османської імперії.

Ба, можливо, й в дечому перевершила Роксолану, бо стала регенткою свого сина й кілька років фактично правила Османською імперією. І мова йде про Турхан Хатідже Султан, розповідає 24 Канал.

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Що відомо про Турхан Султан

Заведено вважати, що Турхан Султан була русинкою, тобто українкою і мала ім'я Надія. Проте ось версії щодо її походження різняться. Наприклад, найпопулярнішою є версія, що вона походила зі Слобожанщини, але дослідниця Олександра Шутко стверджує, що Надія була з Поділля.

Так чи інакше, але юна українка потрапила в татарський полон і на невільничий ринок, де її придбали як подарунок тодішній валіде, тобто матері султана, Кесем, а та – своєму сину Ібрагіму, який тільки став султаном. В Ібрагіма й Турхан народився син Мехмед.

Між Ібрагімом І, котрого називали Божевільним та Турхан не було такого кохання, як в Роксолани і Сулеймана та й правління султана скінчилося швидко. Його скинули, а пізніше стратили, султаном став син українки – Мехмед IV. Турхан тоді було не більше 21 року і її головною суперницею стала свекруха, котра стала регенткою 6-річного султана. Згодом через норов невістки Кесем вирішила вбити Мехмеда, аби посадити на трон іншого онука, однак ця спроба скінчилася тим, що прибічники Турхан вбили саму Кесем. Так українка стала регенткою Османської імперії, проте після того, як її син досяг повноліття – передала справи йому.



Султан Мехмед IV – син Турхан Хатідже Султан / Потрет

Олександра Шутко, котра досліджує життя Турхан Хатідже, зазначає, що султана займалася благодійністю та допомагала українцям. Наприклад, поневолений козак став її зятем та очолив османський флот, а після великої поразки його помилували.

Цікаво, що з Роксолани розпочинається період, який історики називають "Жіночий султанат" і Турхан Хатідже вважають його останньою представницею.