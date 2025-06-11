Змінив хід історії: як українець врятував Вінстона Черчилля від розстрілу

Під час англо-бурської війни українець Юрій Будяк врятував молодого британського воєнного кореспондента від розстрілу. Ним виявився майбутній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "ЗМІСТ".

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Як українець врятував Черчилля

Юрій Будяк народився у 1878 році в Красногірці на Полтавщині. У 17 років він дебютував як поет, а згодом став мореплавцем.

Юнацька жага до пригод привела його до Південної Африки, де вирувала друга англо-бурська війна. Він приєднався до бурського ополчення і очолив невеликий підрозділ. Участь у цій війні стала для нього не просто авантюрою, а й подією, що мала вагоме значення для всього Західного світу.

Гуманізм у такій війні протипоказаний. Але часом він просипався в мені, і я рятував декого від смерті, брав у полон,

– згадував Будяк.

Бурські ополченці / Фото "Історичної правди"

Коли у полон до них потрапив молодий британський воєнний кореспондент Вінстон Черчилль, Будяк переконав бурів не розстрілювати його і відпустити. Українець поважав журналістів, бо сам любив писати.

Пізніше Будяк опинився в англійському полоні, але Черчилль заступився за нього і запросив до Лондона. Батько майбутнього прем'єр-міністра навіть запропонував Будяку навчання в Оксфордському університеті на знак вдячності за порятунок сина. Однак Юрій відмовився і вирушив у навколосвітню подорож.

Вінстон Черчилль / Фото Wikipedia

З часом журналіст Черчилль, якого врятував українець, став відомим британським політиком. Втім, про своє знайомство з ним Будяк майже не розповідав навіть найближчим, побоюючись можливих репресій.

Зауважимо, що достеменно невідомо, чи були ці події насправді. Усе через те, що ця історія базується на спогадах Юрія Будяка й переказах, зокрема у книзі письменника Василя Минка "Червоний Парнас".

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