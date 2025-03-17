Як змінювалися українські гривні і як виглядали перші банкноти

17 березня в Україні розпочався Всесвітній тиждень грошей. Українські гроші, тобто гривня – має тривалу історію і навіть з моменту відновлення незалежності зазнала серйозних змін.

Перші українські гривні з'явилися ще у 1992 році, хоч офіційно в обігу вони замінили карбованці тільки у 1996 році. Як змінювалися українські гривні – розповідає 24 Канал.

Цікаво Легендарний український хіт 90-х розриває Tik Tok: що це за пісня і чому вона знову популярна

Як змінювалася українська гривня

У 1992 році були надруковані перші українські банкноти, які були введені в обіг лише через 4 роки. Причиною було те, на перехідний період було вирішено ввести карбованці, які протягом 5 роки пережили гіперінфляцію.



Як виглядала 1 гривня / Фото Wikipedia

Тоді надрукували банкноти номіналом 1, 2, 5, то і 20 гривень. 50 і 100 гривень в обігу не з'явилися, хоч ескізи були.



Так виглядали 20 гривень / Фото Wikipedia

У 1994 році в Україні почали друкувати гривні другої серії. Оновлені дизайни отримали банкноти 1, 2, 5, 10 та 20 гривень,



Так виглядала оновлена гривня / Фото Wikipedia

Також з'явилися банкноти номіналом 50 та 100 гривень. У 2001 році в обігу з'явилася нова банкнота – 200 гривень.



Так виглядали перші 200 гривень / Фото Wikipedia

У 2004 році в Україні почали вводити гривні третього покоління. Дизайн банкнот кардинально змінився.





Так виглядали нові гривні у 2004 і 2006 роках / Фото Wikipedia

Крім того, з'явилася нова банкнота номіналом 500 гривень.



Як виглядали 500 гривень / Фото Wikipedia

У четвертій серії, поступове введення якої почалося у 2014 році, відбулися кардинальні зміни. Замість паперових банкнот, 1, 2, 5 та 10 гривень карбували монетами, а 20, 50, 100, 200 та 500 гривень отримали оновлений дизайн і покращений захист. Ба більше, з'явилася нова банкнота – 1 000 гривень.

Як виглядають 1 000 гривень / Фото Wikipedia

Зараз 1 000 гривень є найбільшим номіналом та найновішою українською банкнотою.