TikTok подарував їм друге життя: 5 українських пісень, які знову стали хітами

ТікТок уже давно став не лише платформою для коротких відео, а й місцем, де старі пісні отримують друге життя. Завдяки вірусним трендам композиції, які вийшли десятки років тому, знову опиняються в чартах.

Крім того, саме у TikTok молоде покоління дедалі частіше відкриває для себе українські хіти минулих десятиліть. 24 Канал зібрав 5 пісень, які завдяки платформі знову стали популярними через роки після виходу.

"Пісня буде поміж нас"

Цю композицію Володимир Івасюк написав ще у 1971 році. За цей час її виконували десятки артистів, однак саме оригінальна версія несподівано стала вірусною в TikTok.

"Пісня буде поміж нас" віруситься у TikTok: дивіться відео

Користувачі активно використовують її у відео про Карпати, подорожі, літо та ностальгію за рідними місцями. Щороку в теплий сезон трек знову набирає популярності та збирає мільйони переглядів.

"Про любов?"

Пісня Андрія Кузьменка теж отримала нову хвилю популярності завдяки платформі. У TikTok під цю композицію користувачі створювали тисячі зворушливих відео.

"Про любов?" полюбилася користувачам у TikTok: дивіться відео

Зокрема, повідомляли про вагітність, ділилися романтичними моментами, показували прояви турботи від коханих або ж публікували милі відео зі своїми домашніми улюбленцями.

"Зцапала-злапала"

Композиція гурту "Бумбокс", якій уже понад 20 років, несподівано стала одним із вірусних хітів TikTok у 2025 році.

"Зцапала-злапала" отримала нове життя завдяки TikTok: дивіться відео

Запальний ритм і впізнаваний приспів швидко підхопили користувачі, які почали масово використовувати пісню у своїх відео. Так композицію відкрили для себе й ті, хто раніше ніколи його не чув.

"Атата (ренебе)"

Ще одним несподіваним хітом TikTok стала пісня "Атата (ренебе)" від Вови зі Львова та Івана Дорна. Хоча композию випустили понад 13 років тому, у 2025 році вона знову стала вірусною.

У TikTok завірусилася пісня "Атата (ренебе)": дивіться відео

Популярні блогери активно використовували цей звук у своїх відео, які набирали сотні тисяч, а інколи й мільйони переглядів.

"Дівчина-весна"

Культова пісня Наталії Бучинської, яка побачила світ понад 20 років тому, також пережила новий сплеск популярності. Причиною став ремікс, що швидко розлетівся у TikTok.

Ремікс на пісню "Дівчина-весна" став вірусним у TikTok: дивіться відео

Разом із новою версією користувачі почали повертатися й до оригінального треку, який знову став впізнаваним серед молодої аудиторії.