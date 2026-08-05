Кроме того, именно в TikTok молодое поколение все чаще открывает для себя украинские хиты прошлых десятилетий. 24 Канал собрал 5 песен, которые благодаря этой платформе вновь стали популярными спустя годы после выхода.
"Песня будет между нами"
Эту композицию Владимир Ивасюк написал еще в 1971 году. За это время ее исполняли десятки артистов, однако именно оригинальная версия неожиданно стала вирусной в TikTok.
"Песня будет между нами" набирает популярность в TikTok: смотрите видео
Пользователи активно используют ее в видео о Карпатах, путешествиях, лете и ностальгии по родным местам. Каждый год в теплый сезон трек снова набирает популярность и собирает миллионы просмотров.
"О любви?"
Песня Андрея Кузьменко тоже получила новую волну популярности благодаря платформе. В TikTok под эту композицию пользователи создавали тысячи трогательных видео.
"О любви?" полюбилась пользователям в TikTok: смотрите видео
В частности, сообщали о беременности, делились романтическими моментами, показывали проявления заботы со стороны любимых или публиковали милые видео со своими домашними питомцами.
"Зцапала-злапала"
Композиция группы "Бумбокс", которой уже более 20 лет, неожиданно стала одним из вирусных хитов TikTok в 2025 году.
"Зцапала-злапала" обрела новую жизнь благодаря TikTok: смотрите видео
Зажигательный ритм и узнаваемый припев быстро подхватили пользователи, которые начали массово использовать песню в своих видео. Так композицию открыли для себя и те, кто раньше никогда ее не слышал.
"Атата (ренебе)"
Еще одним неожиданным хитом TikTok стала песня "Атата (ренебе)" от Вовы из Львова и Ивана Дорна. Хотя композицию выпустили более 13 лет назад, в 2025 году она снова стала вирусной.
В TikTok стала вирусной песня "Атата (ренебе)": смотрите видео
Популярные блогеры активно использовали этот звук в своих видео, которые набирали сотни тысяч, а порой и миллионы просмотров.
"Девушка-весна"
Культовая песня Натальи Бучинской, которая вышла более 20 лет назад, также пережила новый всплеск популярности. Причиной стал ремикс, который быстро разлетелся в TikTok.
Ремикс на песню "Девушка-весна" стал вирусным в TikTok: смотрите видео
Вместе с новой версией пользователи начали возвращаться и к оригинальному треку, который вновь стал узнаваемым среди молодой аудитории.