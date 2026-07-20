24 Канал собрал пять трендов, которые в 2026 году активно используют и украинские пользователи TikTok.

Get Ready With Me (GRWM) – "Готовимся вместе"

Формат GRWM давно перестал быть контентом только для бьюти-блогеров. Украинцы снимают, как собираются на работу, учебу, свидание или даже в бомбоубежище во время воздушной тревоги.

Именно искренность и повседневность сделали этот формат одним из самых популярных. Авторы параллельно делятся историями из жизни, мыслями или новостями, а зрители воспринимают такие видео почти как дружескую беседу.

Get Ready With Me от @sophiakemin / смотреть видео

POV – истории от первого лица

Формат POV ("с точки зрения") до сих пор остается одним из самых эффективных для юмора и коротких жизненных сценок. Украинские тиктокеры используют его для бытовых ситуаций, студенческой жизни, отношений, работы или новостных мемов.

Одна удачная подпись вроде "POV: ты сказал маме, что уже поел" – и ролик легко может стать вирусным.

Тренд POV от @chnu_official / смотреть видео

Трендовые звуки и мемные аудио

Популярные песни, отрывки из интервью, фразы блогеров или даже случайные реплики продолжают определять большинство вирусных роликов.

Именно звук часто становится отправной точкой для нового тренда, который быстро подхватывают украинские пользователи. Одно и то же аудио могут использовать тысячи людей, но каждый адаптирует его под свой юмор или жизненную ситуацию.

#BookTok – книги снова стали модными

Сообщество BookTok давно перестало быть нишевым. Украинские блогеры массово делятся книжными рекомендациями, показывают домашние библиотеки, снимают реакции на финалы романов и ведут читательские дневники.

Именно TikTok помог многим украинским книгам стать бестселлерами, а книжным магазинам – привлечь новую волну молодой аудитории.

Книжный тренд от @yana.pol: смотреть видео

ASMR – контент, который хочется не смотреть, а слушать

Видео с успокаивающими звуками продолжают набирать миллионы просмотров.

В украинском TikTok популярны ASMR с приготовлением еды, распаковкой покупок, косметикой, канцелярскими товарами и даже обычной уборкой. Для многих это способ расслабиться после напряженного дня.