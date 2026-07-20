24 Канал зібрав п'ять трендів, які у 2026 році активно використовують і українські користувачі TikTok.

Get Ready With Me (GRWM) – "Збирайтеся зі мною"

Формат GRWM давно перестав бути контентом лише для б'юті-блогерів. Українці знімають, як збираються на роботу, навчання, побачення чи навіть у сховище під час повітряної тривоги.

Саме щирість і повсякденність зробили цей формат одним із найпопулярніших. Автори паралельно діляться історіями з життя, думками чи новинами, а глядачі сприймають такі відео майже як дружню розмову.

Get Ready With Me від @sophiakemin / дивитись відео

POV – історії від першої особи

Формат POV ("з точки зору") досі залишається одним із найефективніших для гумору та коротких життєвих сценок. Українські тіктокери використовують його для побутових ситуацій, студентського життя, стосунків, роботи або новинних мемів.

Один вдалий підпис на кшталт "POV: ти сказав мамі, що вже поїв" – і ролик легко може стати вірусним.

Тренд POV від @chnu_official / дивитись відео

Трендові звуки та мемні аудіо

Популярні пісні, уривки з інтерв'ю, фрази блогерів чи навіть випадкові репліки продовжують визначати більшість вірусних роликів.

Саме звук часто стає відправною точкою для нового тренду, який швидко підхоплюють українські користувачі. Одне й те саме аудіо можуть використовувати тисячі людей, але кожен адаптує його під власний гумор чи життєву ситуацію.

#BookTok – книжки знову стали модними

Спільнота BookTok давно перестала бути нішевою. Українські блогери масово діляться книжковими рекомендаціями, показують домашні бібліотеки, знімають реакції на фінали романів і ведуть читацькі щоденники.

Саме TikTok допоміг багатьом українським книгам стати бестселерами, а книгарням – отримати нову хвилю молодої аудиторії.

Книжковий тренд від @yana.pol: дивитись відео

ASMR – контент, який хочеться не дивитися, а слухати

Відео із заспокійливими звуками продовжують збирати мільйони переглядів.

В українському TikTok популярні ASMR із приготуванням їжі, розпакуваннями покупок, косметикою, канцелярією та навіть звичайним прибиранням. Для багатьох це спосіб розслабитися після напруженого дня.