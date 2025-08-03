Слова, які не перекласти: 3 пісні, які дійсно використовують українську мову
- Блогерка поділилася трьома піснями, що вражають використанням української мови.
- Особливу увагу вона звернула на нестандартні мовні прийоми.
Серед нових українських пісень є ті, які вражають не лише мелодією, а й глибоким, нестандартним використанням мови. У них виконавці демонструють усю красу та глибину солов'їної.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Марі Ініч в TikTok.
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Які пісні демонструють красу української мови?
Блогерка у своєму відео поділилася трьома піснями, які вразили її саме завдяки яскравому й автентичному використанню української мови.
3 пісні, які дивують красою української мови:
- Тоня Матвієнко – "Кульбаби"
Авторка особливо відзначила те, як Тоня Матвієнко у пісні використала наказовий спосіб слова "вабити".
"Я такого ще ніколи не зустрічала. Це так красиво звучить", – зізнається вона.
Тоня Матвієнко – "Кульбаби": дивіться відео
- NAZVA і Brykulets – "Чужію я"
Цю пісню блогерка називає такою, "що розриває душу", але не тільки за емоційність. Вона відзначає те, як у ній використане слово "чужію".
"Використовувати слово, яке раніше не було дієсловом в такому ключі – це такий цікавий художній прийом", – зазначає дівчина.
NAZVA і Brykulets – "Чужію я": дивіться відео
- temstime – "Ти лиха"
За словами Марі, їй особливо імпонує, що у пісні використали саме слово "лиха", а не зла, чи погана. Також вона відмітила, що замість традиційного "мені подобається" автор використав "мені до вподоби".
temstime – "Ти лиха": дивіться відео
"Мені просто подобається пісні, які видно одразу, що написані українською. Якісь цікаві слова, конструкції, які не можеш так просто прикласти на іноземну мову", – підсумовує блогерка.
До слова, раніше ми розповідали про пісню, яка стала найпопулярнішою у 2009 році. Вона стала абсолютних хітом не лише в Україні, а й у Європі.