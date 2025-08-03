Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Марі Ініч в TikTok.

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Які пісні демонструють красу української мови?

Блогерка у своєму відео поділилася трьома піснями, які вразили її саме завдяки яскравому й автентичному використанню української мови.

3 пісні, які дивують красою української мови:

Тоня Матвієнко – "Кульбаби"

Авторка особливо відзначила те, як Тоня Матвієнко у пісні використала наказовий спосіб слова "вабити".

"Я такого ще ніколи не зустрічала. Це так красиво звучить", – зізнається вона.

Тоня Матвієнко – "Кульбаби": дивіться відео

NAZVA і Brykulets – "Чужію я"

Цю пісню блогерка називає такою, "що розриває душу", але не тільки за емоційність. Вона відзначає те, як у ній використане слово "чужію".

"Використовувати слово, яке раніше не було дієсловом в такому ключі – це такий цікавий художній прийом", – зазначає дівчина.

NAZVA і Brykulets – "Чужію я": дивіться відео

temstime – "Ти лиха"

За словами Марі, їй особливо імпонує, що у пісні використали саме слово "лиха", а не зла, чи погана. Також вона відмітила, що замість традиційного "мені подобається" автор використав "мені до вподоби".

temstime – "Ти лиха": дивіться відео

"Мені просто подобається пісні, які видно одразу, що написані українською. Якісь цікаві слова, конструкції, які не можеш так просто прикласти на іноземну мову", – підсумовує блогерка.

До слова, раніше ми розповідали про пісню, яка стала найпопулярнішою у 2009 році. Вона стала абсолютних хітом не лише в Україні, а й у Європі.