Наприклад, є пісня, яку кожен українець чув у 2009 році – вона грала на радіо, телебаченні, у закладах тощо. Що це була за пісня – розповість 24 Канал з посиланням на Eurovision.tv.

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Яку пісню чув кожен українець

16 років тому столиця країни-терориста приймала Євробачення. Тоді на конкурсі тріумфував представник Норвегії – Олександр Рибак, який виступав з піснею Fairytale. Він отримав рекордні 387 балів та найвищі оцінки від 16 країн, зокрема й України.

Пісня Fairytale стала абсолютним хітом у Європі, а особливо на пострадянському просторі. Ймовірно, цьому сприяло білоруське походження переможця Євробачення. Переможна пісня з конкурсу грала буквально звідусіль.

Олександр Рибак – Fairytale: дивіться відео виступу

Усі чули цю пісню, проте не кожен знає, що свого часу вона неабияк втомила Олександра Рибака. Тому він вирішив ще раз поїхати на Євробачення, аби люди забули про Fairytale. У 2018 році Рибак знову виступив на конкурсі з піснею That’s How You Write A Song. Попри перемогу в півфіналі, у фіналі конкурсу Рибак посів лише 15-те місце. Перебити популярність пісні 2009 року артисту не вдалося.

Олександр Рибак – That’s How You Write A Song: дивіться відео

Обидві пісні Олександр Рибак повністю написав сам. Артиста люблять фанати Євробачення та часто жартують, що він наче герой роману Оскара Вайлда, оскільки за 16 років від першої участі в Євробаченні зовнішньо він майже не змінився.