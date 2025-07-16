У 1998 році в Україні з'явився гурт Stereoliza, котрий дивував хіп-хоп хітами. Що трапилося з гуртом – розповідає 24 Канал з посиланням на канал Trуndychykha.

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Що варто знати про гурт?

У 2000-х гурт Stereoliza, який створили Катерина Шалаєва та Олексій Гінчев, розривав чарти хіп-хоп хітами. Перший альбом гурту вийшов у 2006 році. З одного боку він отримав схвальні відгуки, з іншого – недостатньо уваги, тому вже через 2 гурт фактично розпався, Катерина Шалаєва з командою переїхала до США, де продовжувала кар'єру під псевдонімом Stereolizza.

Найпопулярніший кліп гурту зараз на YouTube має понад пів мільйона переглядів. Пісні гурту вирізнялися фірмовим звучанням, тому не дивно, що на той час чимало слухачів вважали, що слухають закордонних виконавців.

Stereolizza - X.Y.Z.: дивіться відео

Після переїзду до США Катерина Шалаєва продовжувала творчу діяльність, записувала нові треки та кліпи, хоча частіше уже у поп-стилі. Останнє відео на каналі гурту з'явилося 4 роки тому.

Stereolizza – Wonderland: дивіться відео

Остання пісня на цей час опублікована 24 квітня 2024 року – дует з виконавцем Matik, проте трек не мав успіху на стримінгових платформах. Сама ж Катерина зараз продовжує активно вести соцмережі, де показує своє життя у Лос-Анджелесі.