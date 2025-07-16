В 1998 году в Украине появилась группа Stereoliza, которая удивляла хип-хоп хитами. Что случилось с группой – рассказывает 24 Канал со ссылкой на канал Trуndychykha.

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Что стоит знать о группе?

В 2000-х группа Stereoliza, которую создали Екатерина Шалаева и Алексей Гинчев, разрывала чарты хип-хоп хитами. Первый альбом группы вышел в 2006 году. С одной стороны он получил положительные отзывы, с другой – недостаточно внимания, поэтому уже через 2 группа фактически распалась, Екатерина Шалаева с командой переехала в США, где продолжала карьеру под псевдонимом Stereolizza.

Самый популярный клип группы сейчас на YouTube имеет более полумиллиона просмотров. Песни группы отличались фирменным звучанием, поэтому неудивительно, что в то время многие слушатели считали, что слушают зарубежных исполнителей.

Stereolizza - X.Y.Z.: смотрите видео

После переезда в США Екатерина Шалаева продолжала творческую деятельность, записывала новые треки и клипы, хотя чаще уже в поп-стиле. Последнее видео на канале группы появилось 4 года назад.

Stereolizza – Wonderland: смотрите видео

Последняя песня в настоящее время опубликована 24 апреля 2024 – дуэт с исполнителем Matik, однако трек не имел успеха на стриминговых платформах. Сама же Екатерина сейчас продолжает активно вести соцсети, где показывает свою жизнь в Лос-Анджелесе.