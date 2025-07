Например, есть песня, которую каждый украинец слышал в 2009 году – она играла на радио, телевидении, в заведениях и тому подобное. Что это была за песня – расскажет 24 Канал со ссылкой на Eurovision.tv.

Какую песню слышал каждый украинец

16 лет назад столица страны-террориста принимала Евровидение. Тогда на конкурсе торжествовал представитель Норвегии – Александр Рыбак, который выступал с песней Fairytale. Он получил рекордные 387 баллов и самые высокие оценки от 16 стран, в том числе и Украины.

Песня Fairytale стала абсолютным хитом в Европе, а особенно на постсоветском пространстве. Вероятно, этому способствовало белорусское происхождение победителя Евровидения. Победная песня с конкурса играла буквально отовсюду.

Александр Рыбак – Fairytale: смотрите видео выступления

Все слышали эту песню, однако не каждый знает, что в свое время она изрядно утомила Александра Рыбака. Поэтому он решил еще раз поехать на Евровидение, чтобы люди забыли о Fairytale. В 2018 году Рыбак снова выступил на конкурсе с песней That's How You Write A Song. Несмотря на победу в полуфинале, в финале конкурса Рыбак занял лишь 15-е место. Перебить популярность песни 2009 года артисту не удалось.

Александр Рыбак – That's How You Write A Song: смотрите видео

Обе песни Александр Рыбак полностью написал сам. Артиста любят фанаты Евровидения и часто шутят, что он как герой романа Оскара Уайльда, поскольку за 16 лет от первого участия в Евровидении внешне он почти не изменился.