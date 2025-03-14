У Starbucks будуть стаканчики із дизайном українського митця: неймовірні фото

Українські митці дуже талановиті і це визнає весь світ. Роботи одного із українських художників буде на дизайні стаканчиків світового бренду.

Український художник, ілюстратор і мураліст Міша Тютюнник, який у дитинстві разом із родиною переїхав до США, створив унікальну колекцію чашок для Starbucks. Про це пише 24 Канал із посиланням на компанію.

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Як вони виглядають

У березні 2025 року компанія випустила серію з його дизайнами в межах проєкту Starbucks Artist Collaboration.

Ця ініціатива має на меті відкривати світові талановитих митців і популяризувати їхню творчість. Тютюнник поділився, що мистецтвом захоплювався змалку, багато часу проводив у музеях, а після переїзду до США відкрив для себе попкультуру та сучасне мистецтво.

У своїх дизайнах для колекції він використав яскраві кольори, динамічні форми та абстрактні фігури, які символізують зв’язок між усіма живими істотами. У серію увійшли три чашки, кожна з яких відображає різні грані людського досвіду: "Міське життя", "Природний ліс" і "Небо".

Все єдине. Ми є частиною цього. Природа – це частина цього. Місяць, зірки, небо – все це частина життя, яке ми знаємо,

– пояснив художник.

Тютюнник нині мешкає у Нью-Йорку, де через мистецтво досліджує соціальні та екологічні питання. Його нова колекція чашок ґрунтується на ідеї взаємопов’язаності природи, людей і всесвіту.

Як виглядають ці дизайни / Фото Starbucks