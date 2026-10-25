Український Париж існував насправді: яке місто ховається за цією назвою

В Україні є місто, яке за витончену архітектуру, затишні вулички та європейську атмосферу порівнювали з Парижем. Тут можна побачити розкішні старовинні будівлі, колишні австрійські кав'ярні та архітектурні пам'ятки, які нагадують про часи Австро-Угорщини

Мовиться про Чернівці – місто, яке часто називають "маленьким Парижем" і "українським Віднем", повідомляє 24 Канал.

Чому Чернівці називають маленьким Парижем?

У XIX – на початку XX століття Чернівці були важливим культурним і адміністративним центром Буковини, що входила до складу Австро-Угорської імперії. Тут жили українці, румуни, німці, євреї, поляки та представники інших народів, а різні культурні традиції впливали на вигляд міста.

Саме в цей період Чернівці активно забудовували в європейському стилі. У центрі з'являлися ошатні кам'яниці, театри, кав'ярні та громадські споруди. Місто мало жваве культурне життя, а його архітектура й атмосфера нагадували інші європейські столиці.

Чим відомі Чернівці?

Місто стало домівкою для багатьох письменників, поетів і музикантів. Тут жили й творили українська письменниця Ольга Кобилянська, німецькомовний поет Пауль Целан, письменник Шолом-Алейхем та інші митці. Саме потужне культурне середовище стало однією з причин, чому Чернівці порівнювали з Парижем.

Серед найвідоміших пам'яток Чернівців – колишня резиденція митрополитів Буковини і Далмації, де нині працює університет, міська ратуша та театр на Театральній площі. Багато знакових споруд з'явилися в XIX – на початку XX століття, коли місто активно розбудовувалося.

Цікавий факт: наприкінці XIX століття в Чернівцях запрацював електричний трамвай, а також розвивалися залізничне сполучення, водопостачання та каналізація.

Чернівецький трамвай / buktour.icu

Місто швидко набувало рис європейського центру. Водночас точне походження назви "маленький Париж" достеменно невідоме. Історики та краєзнавці пов'язують її з культурним розмаїттям, архітектурою та активним мистецьким життям Чернівців.