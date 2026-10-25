"Украинский Париж" действительно существовал: какой город скрывается за этим названием

Речь идет о Черновцах – городе, который часто называют "маленьким Парижем" и "украинской Веной", сообщает 24 Канал.

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Почему Черновцы называют маленьким Парижем?

В XIX – начале XX века Черновцы были важным культурным и административным центром Буковины, что входила в состав Австро-Венгерской империи. Здесь жили украинцы, румыны, немцы, евреи, поляки и представители других народов, а различные культурные традиции влияли на облик города.

Именно в этот период Черновцы активно застраивались в европейском стиле. В центре появлялись нарядные каменные дома, театры, кафе и общественные здания. Город отличался оживленной культурной жизнью, а его архитектура и атмосфера напоминали другие европейские столицы.

Почему известны Черновцы?

Город стал домом для многих писателей, поэтов и музыкантов. Здесь жили и творили украинская писательница Ольга Кобылянская, немецкоязычный поэт Пауль Целан, писатель Шолом-Алейхем и другие деятели искусства. Именно мощная культурная среда стала одной из причин, почему Черновцы сравнивали с Парижем.

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Среди самых известных достопримечательностей Черновцов – бывшая резиденция митрополитов Буковины и Далмации, где сейчас находится университет, городская ратуша и театр на Театральной площади. Многие знаковые сооружения появились в XIX – начале XX века, когда город активно строился.

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Интересный факт: в конце XIX века в Черновцах заработал электрический трамвай, а также развивались железнодорожное сообщение, водоснабжение и канализация.

Черновицкий трамвай / buktour.icu

Город быстро приобретал черты европейского центра. В то же время точное происхождение названия "маленький Париж" до конца неизвестно. Историки и краеведы связывают его с культурным разнообразием, архитектурой и активной художественной жизнью Черновцов.