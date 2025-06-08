Український письменник передбачив польоти в космос за кілька десятиліть: як він їх уявляв

Сучасники називали Жуля Верна фантастом, але з роками людство зрозуміло, що він передбачив те, до чого дійде людство. І це для багатьох знайома історія. А ось про схожий епізод в українській літературі знають одиниці.

І мова йде про письменника-фантаста Володимира Владка, котрий свого часу передбачив польоти в космос. Як він їх бачив – розповідає 24 Канал.

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Як Владко передбачав польоти в космос

У 1935 році Володимир Владко видав фантастичний роман "Аргонавти Всесвіту", який оповідає про політ людей на Венеру. Дійовими особами роману є

Микола Риндін, керівник експедиції;

Вадим Сокол – хімік та геолог;

Ван Лун (у перших версіях Борис Гуро) – вчений енергетик з Китаю;

Галина Рижко (у ранніх версіях Василь Рижко) – "заєць" на борту.

Роман оповідає про те, як СРСР у кінці 1950-х відправляє експедицію на кораблі "Венера-1" для дослідження однойменної планети та пошуку ультразолота. Після злету команда виявляє "зайця"на борту. Попри всі проблеми, зокрема і перевантаження на борту, корабель таки сідає на Венері.



"Аргонавти Всесвіту" / Фото "Чтиво"

Група досліджує планету, знаходять не лише ультразолото і після всіх пригод повертаються на Землю та приземляються в Азовському морі.

Так, варто зауважити, що у своєму романі Володимир Владко прогнозував країна соцтабору чільне місце у підкоренні космосу.

Цікаво, що Павло Попович, перший українець-космонавт казав, що Владко неймовірно точно описав процес польоту в космос і особливо добре описав невагомість.

Востаннє роман видавали лише у 1990 році. Після відновлення Україною незалежності перевидань не відбувалося. Цікаво, що є версії про японські видання книги, які нібито дуже популярні, проте підтвердження цієї інформації немає.