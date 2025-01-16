Українці перетинають Атлантичний океан на веслах для підтримки поранених воїнів

Волонтер Дмитро Резвой і військовий-морпіх Іван Гаврилко перепливають Атлантичний океан. У такий спосіб вони намагаються зібрати кошти на реабілітацію українських бійців.

Українсько-британська експедиція Invictus Ocean / Row4Ukraine 14 січня повідомила, що чоловіки вже пройшли 1540 морських миль, пише 24 Канал. Це означає, що їм вдалося подолати половини шляху до фінішу на Барбадосі.

Дивіться також В Україні створили перший інклюзивний комікс для дітей

Що відомо про учасників експедиції

Мета експедиції – привернути увагу світу до війни в Україні, а також зібрати кошти на лікування та реабілітацію поранених українських захисників.

Експедиція приєдналася до благодійного проєкту "Обличчя Героїв", який займається реконструкцією облич українських захисників із мінно-вибуховими травмами.

Дмитро Резвой та Іван Гаврилко перепливають Атлантичний океан: дивіться відео

Як наголосили організатори експедиції, Гаврилко та Резвой – давні друзі. Дмитро Резвой – уродженець Львова, понад 20 років у океанському веслуванні. Він є автором ідеї експедиції, її засновником, та капітаном власноруч збудованого човна на ім'я "Софія".

Дмитро є продовжувачем династії мореплавців. Його батько Павло Резвой самотужки на веслах перетнув Атлантичний та Індійський океани.

Іван Гаврилко – львів'янин, пластун, воїн 503-го окремого батальйону морської піхоти. Він тричі був поранений і проходив складне лікування у Франції. Під час реабілітації почав малювати і вже має декілька персональних виставок в Україні.

Дмитро Резвой та Іван Гаврилко перепливають Атлантичний океан / Фото з фейсбуку Invictus Ocean / Row4Ukraine

Додамо, що ініціатива також збирає кошти й на власні потреби. Після експедиції серед людей, які перекажуть гроші, розіграють весло з підписами Івана та Дмитра, деякі інші "артефакти" з човна "Софія", картину Івана Гаврилка, футболки та сувеніри з логотипом експедиції.

Окрім того, ім'я кожного донатора Іван та Дмитро особисто напишуть на палубі човна, їхні імена з'являться й у титрах майбутнього документального фільму "Океан нескорених", прем’єра якого відбудеться наприкінці цього року.