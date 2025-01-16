Украинско-британская экспедиция в Украине и Великобритании Invictus Ocean / Row4Ukraine 14 января сообщила, что мужчины уже прошли 1540 морских миль, пишет 24 Канал. Это означает, что им удалось преодолеть половины пути к финишу на Барбадосе.

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Что известно об участниках экспедиции

Цель экспедиции – привлечь внимание мира к войне в Украине, а также собрать средства на лечение и реабилитацию раненых украинских защитников.

Экспедиция присоединилась к благотворительному проекту "Лица Героев", который занимается реконструкцией лиц украинских защитников с минно-взрывными травмами.

Дмитрий Резвой и Иван Гаврилко переплывают Атлантический океан: смотрите видео

Как отметили организаторы экспедиции, Гаврилко и Резвой – давние друзья. Дмитрий Резвой – уроженец Львова, более 20 лет в океанской гребле. Он является автором идеи экспедиции, ее основателем, и капитаном собственноручно построенной лодки по имени "София".

Дмитрий является продолжателем династии мореплавателей. Его отец Павел Резвой самостоятельно на веслах пересек Атлантический и Индийский океаны.

Иван Гаврилко – львовянин, пластун, воин 503-го отдельного батальона морской пехоты. Он трижды был ранен и проходил сложное лечение во Франции. Во время реабилитации начал рисовать и уже имеет несколько персональных выставок в Украине.

Дмитрий Резвой и Иван Гаврилко переплывают Атлантический океан / Фото из фейсбука Invictus Ocean / Row4Ukraine

Добавим, что инициатива также собирает средства и на собственные нужды. После экспедиции среди людей, которые переведут деньги, разыграют весло с подписями Ивана и Дмитрия, некоторые другие "артефакты" с лодки "София", картину Ивана Гаврилко, футболки и сувениры с логотипом экспедиции.

Кроме того, имя каждого донатора Иван и Дмитрий лично напишут на палубе лодки, их имена появятся и в титрах будущего документального фильма "Океан непокоренных", премьера которого состоится в конце этого года.