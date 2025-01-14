В Киеве состоялась презентация комикса "Сердце видит больше, чем глаза", созданного в рамках однодневного буткемпа "Общение без БАРЬЕРОВ". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

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Прототипом героини стала реальная девочка

Издание, разработано при участии специалистов "Научно-исследовательского института социально-экономического развития города", направлено на преодоление предубеждений и формирование у детей понимания равенства всех людей в правах и возможностях.

Прототипом главной героини комикса стала Александра Паскаль, которая потеряла ногу после российского ракетного удара по Одесской области в мае 2022 года. Несмотря на трагедию, она продолжила заниматься художественной гимнастикой. Ее история стала примером мужества и силы духа, который вдохновил авторов комикса.

По словам Сергея Павловского, директора научно-исследовательского института, это издание в доступной для детей форме помогает формировать беспристрастное отношение и уважение к каждому человеку независимо от его физического состояния или жизненной истории.

Комикс создан в рамках программы UPSHIFT.

Первый инклюзивный комикс: смотрите фото