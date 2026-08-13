Серед них є досить неочікувані: Обама назвав шість книжок, які сформували його світогляд

Барак Обама зізнався, що деякі книжки залишилися з ним на все життя та формували його погялди на людей, політику й світ загалом. І серед цих шести книг є не лише політична література.

Про ці книги Обама говоритиме у новому подкасті A Great Book with Barack Obama, який вийде на Audible 24 вересня. Серія складатиметься із шести епізодів: у кожному Обама разом із запрошеним гостем обговорюватиме один із творів, повідомив The Guardian.

"Пісня Соломона" – Тоні Моррісон

Роман американської письменниці Тоні Моррісон вийшов у 1977 році. Це історія Мейкона "Мілкмена" Деда III, молодого афроамериканця, який намагається розібратися у власному походженні, сімейній історії та своєму місці у світі.

Для Обами творчість Моррісон давно має особливе значення. Письменниця досліджувала теми расової ідентичності, родини, пам'яті та американського суспільства – теми, які були важливими і для самого майбутнього президента.

"Шпигун, вийди геть!" – Джон ле Карре

Обама також обрав шпигунський роман Джона ле Карре Tinker Tailor Soldier Spy – "Шпигун, вийди геть!" – твір, який став одним із найвідоміших у жанрі політичного трилера.

У центрі історії – британський розвідник Джордж Смайлі, який опиняється у світі подвійних агентів, таємних операцій і недовіри.

Для Обами це ще один спосіб говорити про політику, владу та складність людських рішень – але вже через художню історію.

"Вогонь наступного разу" – Джеймс Болдвін

Ще одна книжка у списку – "Вогонь наступного разу" Джеймса Болдвіна, опублікована у 1963 році. Це не роман, а збірка з двох есеїв, у яких письменник розмірковує про расизм, релігію, ідентичність та становище афроамериканців у США.

Болдвін був одним із найвпливовіших американських письменників XX століття, а його тексти й сьогодні використовують для розмов про расові відносини та американське суспільство.

"Усі красиві коні" – Кормак Маккарті У

У списку Обами є і роман Кормака Маккарті "Усі красиві коні". Книга 1992 року розповідає про молодого американця Джона Грейді Коула, який вирушає до Мексики.

Це історія дорослішання, свободи, втрат та пошуку власного місця у світі. Роман став першою частиною так званої "Прикордонної трилогії" Маккарті.

"Гілеад" – Мерилін Робінсон

Єдина книга у списку, написана вже у XXI столітті – "Гілеад" Мерилін Робінсон. Роман вийшов у 2004 році.

Цікаво, що Обама та Робінсон знайомі особисто. У 2012 році президент запросив письменницю на вечерю до Білого дому, а того ж року нагородив її Національною гуманітарною медаллю.

"Гілеад" – це історія літнього пастора Джона Еймса, який пише лист своєму маленькому синові. Через особисту історію герой розмірковує про віру, сім'ю, смерть, пам'ять і те, що людина залишає після себе.

"Вся королівська рать" – Роберт Пенн Воррен

Шостий вибір Обами – роман "Вся королівська рать" Роберта Пенна Воррена, який вийшов у 1946 році. У центрі сюжету – політик Віллі Старк, який поступово проходить шлях від ідеалістичного борця за справедливість до впливового та суперечливого лідера.

Книга досліджує владу, політичні амбіції, корупцію та моральний вибір – теми, які особливо цікаво читати через досвід людини, яка сама вісім років провела у Білому домі.

Чому саме ці книги?

Обама каже, що хороші книжки протягом життя допомагали йому краще зрозуміти "хто я і у що я вірю". За його словами, усі шість творів залишалися з ним протягом років і кожен по-своєму розповідає про людський досвід.

При цьому список досить показовий: тут немає сучасних бестселерів чи книжок про політику у звичному розумінні. Більшість творів написані ще у XX столітті, а єдина виняткова – "Гілеад", яка вийшла у 2004 році.