Об этих книгах Обама будет рассказывать в новом подкасте "A Great Book with Barack Obama", который выйдет на Audible 24 сентября. Серия будет состоять из шести эпизодов: в каждом из них Обама вместе с приглашенным гостем будет обсуждать одно из произведений, сообщает The Guardian.

"Песнь Соломона" – Тони Моррисон

Роман американской писательницы Тони Моррисон вышел в 1977 году. Это история Мейкона "Милкмена" Деда III, молодого афроамериканца, который пытается разобраться в собственном происхождении, семейной истории и своем месте в мире.

Для Обамы творчество Моррисон давно имеет особое значение. Писательница исследует темы расовой идентичности, семьи, памяти и американского общества – темы, которые были важны и для самого будущего президента.

"Шпион, уходи!" – Джон ле Карре

Обама также выбрал шпионский роман Джона ле Карре "Tinker Tailor Soldier Spy" – "Шпион, уходи!" – произведение, ставшее одним из самых известных в жанре политического триллера.

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В центре истории – британский разведчик Джордж Смайли, который оказывается в мире двойных агентов, секретных операций и недоверия.

Для Обамы это еще один способ говорить о политике, власти и сложности человеческих решений – но уже через художественную историю.

"Огонь в следующий раз" – Джеймс Болдуин

Еще одна книга в списке – "Огонь в следующий раз" Джеймса Болдуина, опубликованная в 1963 году. Это не роман, а сборник из двух эссе, в которых писатель размышляет о расизме, религии, идентичности и положении афроамериканцев в США.

Болдуин был одним из самых влиятельных американских писателей XX века, а его тексты и сегодня используют для обсуждения расовых отношений и американского общества.

"Все красивые лошади" – Кормак Маккарти В

В списке Обамы есть и роман Кормака Маккарти "Все красивые лошади". Книга 1992 года рассказывает о молодом американце Джоне Грейди Коуле, который отправляется в Мексику.

Это история взросления, свободы, потерь и поиска своего места в мире. Роман стал первой частью так называемой "Пограничной трилогии" Маккарти.

"Гилеад" – Мэрилин Робинсон

Единственная книга в списке, написанная уже в XXI веке, – "Гилеад" Мэрилин Робинсон. Роман вышел в 2004 году.

Интересно, что Обама и Робинсон знакомы лично. В 2012 году президент пригласил писательницу на ужин в Белый дом, а в том же году наградил ее Национальной гуманитарной медалью.

"Гилеад" – это история пожилого пастора Джона Эймса, который пишет письмо своему маленькому сыну. Через призму личной истории герой размышляет о вере, семье, смерти, памяти и том, что человек оставляет после себя.

"Вся королевская рать" – Роберт Пенн Уоррен

Шестой выбор Обамы – роман "Вся королевская рать" Роберта Пенна Уоррена, вышедший в 1946 году. В центре сюжета – политик Уилли Старк, который постепенно проходит путь от идеалистического борца за справедливость до влиятельного и противоречивого лидера.

Книга исследует власть, политические амбиции, коррупцию и моральный выбор – темы, которые особенно интересно читать через призму опыта человека, который сам провел восемь лет в Белом доме.

Почему именно эти книги?

Обама говорит, что хорошие книги на протяжении жизни помогали ему лучше понять, "кто я и во что я верю". По его словам, все шесть произведений оставались с ним на протяжении многих лет, и каждое по-своему рассказывает о человеческом опыте.

При этом список довольно показателен: здесь нет современных бестселлеров или книг о политике в привычном понимании. Большинство произведений написаны еще в XX веке, а единственное исключение – "Гилеад", вышедшая в 2004 году.