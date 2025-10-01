Неочікувано, як і візит до Києва: які страви полюбляє сестра короля Чарльза Анна
- Принцеса Анна, сестра короля Чарльза, нещодавно відвідала Київ з неоголошеним візитом.
- Її кулінарні вподобання включають фазанів, картоплю та перестиглі банани.
Нещодавно принцеса Анна, рідна сестра короля Чарльза, відвідала Київ з неоголошеним візитом. Неочікуваний вчинок, як і її кулінарні вподобання.
Як і у всіх представників королівської родини, принцеса Анна, сестра Чарльза ІІІ, має доволі оригінальні смакові вподобання. Які страви входять до списку її улюблених – розповідає 24 Канал з посиланням на Tasting Table.
Які улюблені страви принцеси Анни?
Принцеса Анна доволі прискіпливо ставиться до свого раціону, завдяки чому навіть у свої 75 виглядає стрункою та енергійною. Свій день вона розпочинає з тарілки фруктів – це сприяє прискоренню обміну речовин.
Цікавий факт: принцеса Анна любить перестиглі банани. Шкірка фрукта, який опиняється на її столі, практично чорна, розповів шеф Даррен Макгреді порталу Daily Exspress.
Банани для Анни повинні бути практично чорними / Фото Freepik
Серед вподобань Анни – копчений оселедець та яйця. Особливо, коли їх подають у салаті або з молодою картоплею.
Однак найбільшим фаворитом Анни є "диявольський фазан". Мʼясо птиці подають з дуже гострим соусом – таке витримає далеко не кожен. Однак для Анни це улюблена вечеря.
Що стосується десертів, то тут принцеса "близька з народом": їй цілком достатньо морозива з шоколадом або торта.
Які ще цікаві звички є в королівської родини?
- Принцу Лу доводиться їсти окремо від дорослих.
- Це повʼязано з давньою традицією, яку сімʼя принца Вільяма не порушує.